Antalya'da lisedeki tartışma sonrası iki öğrenci yaralandı

Olay, öğlen saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 546. Sokak'ta bulunan 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre N. D. (16) ile E. V. K. (17) arasında dedikodu iddiası üzerine tartışma çıktı.

Olayın seyri:

Tartışma kısa sürede büyüdü. İddialara göre, tartışan kızlardan E. V. K., yanında bulunan maket bıçağını savurarak konuştuğu N. D.'yi yaraladı. Ardından sınıfın penceresine çıkan E. V. K., binanın üçüncü kat penceresinden atlayarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Her iki öğrenci de ambulansla hastaneye kaldırıldı. Okul yönetimi, olay üzerine gelen bazı velilerin isteğiyle aileleri gelen öğrencilerin okuldan ayrılmasına izin verdi.

Soruşturma ve tanık ifadeleri:

Soruşturmayı, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri yürütüyor. Olay yerinde incelemeler devam ediyor.

Olayı duyarak okula gelen velilerden Dilek Sürer, "Ben işteydim, çocuğum aradı. Koştur koştur okula geldim telaşla. İnşallah o çocuklarda bir şey yoktur. Üzgünüm hani hepsi genç, yeni yetişen geleceğimiz çocuklar" dedi.

Görgü tanıklarından bir öğrenci ise, "İki kız kavga ediyordu. Sonra kızın birisi diğerini bıçakla yaraladı. Sonra diğeri de atladı mı düştü mü bilmiyorum" şeklinde konuştu.

OLAY, 75. YIL CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ’NDE MEYDANA GELDİ.