kaza detayları:

Fatih'te tramvay ile otobüs çarpıştı. Olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin ayrıntılar henüz paylaşılmadı.

müdahale:

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yapıyor; sevk ve durum bilgileriyle ilgili resmi açıklama bekleniyor.

çalışmaların seyri:

Olay yerindeki çalışmalar devam ediyor. Gelişmeler ve yetkililerden gelecek bilgiler geldikçe kamuoyuyla paylaşılacak.

Fatih'te tramvay ile otobüs çarpıştı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi