kaza detayları:
Fatih'te tramvay ile otobüs çarpıştı. Olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin ayrıntılar henüz paylaşılmadı.
müdahale:
Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yapıyor; sevk ve durum bilgileriyle ilgili resmi açıklama bekleniyor.
çalışmaların seyri:
Olay yerindeki çalışmalar devam ediyor. Gelişmeler ve yetkililerden gelecek bilgiler geldikçe kamuoyuyla paylaşılacak.
Fatih'te tramvay ile otobüs çarpıştı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi
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