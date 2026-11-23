Program ayrıntıları:

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 Aile Yılı kapsamında hayata geçirdiği '41 Yıllık Evli Ulu Çınarlarımızı Kutsal Topraklarla Buluşturuyoruz' projesinde yedinci kafile için hazırlıklar başladı. Hayatlarını birlikte geçiren ve aynı yastıkta yılları geride bırakan 360 ulu çınar, kutsal topraklara yapacakları ziyaret öncesinde düzenlenen eğitim ve tanışma programında bir araya geldi.

Program, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Devlet Tiyatrosu Onat Kutlar Salonu'nda gerçekleştirildi. Katılımcılara umre ibadetinin esasları, yolculuk süreci ve organizasyonun detayları hakkında kapsamlı bilgiler verildi; daha önceki kafilelerin kutsal topraklarda yaşadığı manevi anların yer aldığı tanıtım filmi gösterildi.

Başkan Şahin'in mesajı:

Fatma Şahin, projeyi anlatırken belediyecilik anlayışının insan odaklı olduğunu vurguladı ve 'Belediyecilik sadece yol, su, elektrik demek değil' sözünü öne çıkardı. Şahin, Gaziantep Modeli'nin temelinde dayanışma, gönüllere dokunma ve birlikte başarma kültürünün bulunduğunu belirtti ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Uzun yıllar evli çiftlere seslenen Başkan Şahin, umrenin manevi boyutuna dikkat çekerek katılımcılardan bu yolculuğa maddi eşyaların yanı sıra 'rahmet, merhamet, şefkat ve iyilik' değerlerini de taşımalarını istedi. Şahin, 'Ümmet için, memleketimiz için dua etmenizi istiyoruz. Kalbiniz dolu olsun' ifadelerini kullandı.

Vali, müftü ve katılımcıların görüşleri:

Gaziantep Valisi Kemal Çeber organizasyonun güçlü koordinasyon gerektirdiğine değinerek emeği geçenlere teşekkür etti. Gaziantep İl Müftüsü Mustafa Soykök ise umre ibadetinin manevi önemine vurgu yapıp, kutsal topraklara gidecek çiftlere ibadet öncesi ve sırasında dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin tavsiyelerde bulundu.

Programda, önceki kafileyle umre ziyaretini tamamlayan Hayri Erdoğan ve Hatice Erdoğan çifti de deneyimlerini paylaşarak sağlanan imkân için memnuniyetlerini dile getirdi ve katılımcılara bir an önce gitmeyi dilediklerini belirtti. Yedinci kafilede yer alan çiftler de uzun yıllardır hayalini kurdukları ziyarete kavuşmanın heyecanını paylaştı.

Etkinlik, umre yolculuğuna ilişkin bilgilendirmelerin ardından çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile son buldu. Organizasyon, aile kurumunun güçlendirilmesi ve büyüklerin manevi beklentilerinin karşılanmasına yönelik bir vefa adımı olarak öne çıkıyor.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN 2025 AİLE YILI KAPSAMINDA HAYATA GEÇİRDİĞİ "41 YILLIK EVLİ ULU ÇINARLARIMIZI KUTSAL TOPRAKLARLA BULUŞTURUYORUZ" PROJESİNDE 7’NCİ KAFİLENİN UMRE YOLCULUĞU İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI. HAYATLARINI BİRLİKTE GEÇİREN VE AYNI YASTIKTA YILLARI GERİDE BIRAKAN 360 ULU ÇINAR, KUTSAL TOPRAKLARA YAPACAKLARI ZİYARET ÖNCESİNDE DÜZENLENEN EĞİTİM VE TANIŞMA PROGRAMINDA BİR ARAYA GELDİ.