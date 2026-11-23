Aranan hükümlünün yakalanması

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Yapılan araştırmalar sonucunda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan R.T. yakalandı.

operasyon ve arama çalışması:

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar neticesinde R.T.'nin yakalanması sağlandı. Yapılan araştırmalar ve saha çalışmaları sonucunda şahsın yakalanmasına yönelik adımlar jandarma tarafından uygulandı.

yakalama sonrası işlemler:

Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

SAMSUN’UN VEZİRKÖPRÜ İLÇESİNDE, UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ SUÇUNDAN 12 YIL 6 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASIYLA ARANAN R.T., JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANDI.