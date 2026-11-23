Kars jandarması okul koridorlarında siber güvenlik bilinci aşılıyor

Kars İl Jandarma Komutanlığı, Güvenli Okul İklimi projesi kapsamında Digor ve Sarıkamış ilçelerinde yürüttüğü eğitimlerle 1.699 kişiye ulaştı. Programlar, öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin dijital dünyada karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlenmesini hedefliyor.

Eğitimler toplam 7 okulta gerçekleştirildi; bu çalışmalarda 1.029 öğrenci, 120 öğretmen ve 550 veli bilgilendirildi. Katılımcılara internetin güvenli ve doğru kullanımı, sosyal medya platformlarında dikkat edilmesi gereken hususlar ve kişisel verilerin korunması konularında detaylı yönlendirmeler yapıldı.

Eğitimin kapsamı:

Programlarda öncelikle güvenli internet kullanımı ve internet ortamında alınması gereken temel önlemler anlatıldı. Sosyal medya paylaşımlarında dikkat edilmesi gereken noktalar, kişisel bilgilerin korunması ve hesap güvenliği pratikleri katılımcılara aktarıldı. Ayrıca siber zorbalık ile başa çıkma yolları ve dijital ortamdaki tehditlerin tanınması üzerine örnekler verildi.

Hedef ve sürdürülebilirlik:

Kars İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, bu tür bilgilendirme faaliyetlerinin çocukların güvenli eğitim ortamına katkı sağladığını belirtti. Eğitimlerin, öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin dijital risklere karşı aldığı önlemleri pekiştirmeye yönelik olduğu ve benzer çalışmaların ilerleyen dönemde de süreceği ifade edildi.

KARS’TA 7 OKULDA BİN 699 KİŞİYE SİBER FARKINDALIK EĞİTİMİ VERİLDİ(KARS-İHA)