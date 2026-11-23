Fatma Şahin'den 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda öğretmenlerin toplumun gelişmesinde ve güçlü nesillerin yetişmesinde oynadığı merkezi role dikkat çekti. Şahin, öğretmenliği yalnızca bilgi aktarma olarak görmenin eksik bir tanım olduğunu; insan yetiştirme, değer kazandırma ve geleceğe yön verme sorumluluğu taşıyan bir meslek olarak tanımladı.

öğretmenliğin toplum için taşıdığı anlam:

Şahin mesajında, bir çocuğun hayatına dokunmanın bir milletin geleceğine dokunmak anlamına geldiğini belirterek şunları ifade etti: "Öğretmenlerimiz yalnızca evlatlarımıza okumayı, yazmayı ve bilgiyi öğretmiyor; onlara hayal kurmayı, sorgulamayı, üretmeyi ve geleceğe umutla bakmayı da öğretiyor." Bu vurguyla, öğretmenlerin sabrı, sevgisi ve fedakârlığının yarınları aydınlatan en büyük güç olduğu kaydedildi.

gaziantep'te ve ulusal vizyonda eğitim önceliği:

Mesajında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde belirlenen hedefler ve Türkiye Yüzyılı vizyonuna atıf yapan Şahin, Gaziantep'te eğitimi öncelik olarak gördüklerini, fırsat eşitliğini güçlendirmek ve her çocuğun potansiyelini ortaya çıkarmak için çalıştıklarını dile getirdi. Şahin, şehirdeki eğitim yatırımlarına, bilim, teknoloji, kültür, sanat ve spor alanlarında hayata geçirilen projelere dikkat çekerek belediyenin gençlerin yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün uygarlık hedefinden aldıkları güçle geleceğe yürüyeceklerini vurgulayan Şahin, görevi başında şehit olan ve ebediyete intikal eden öğretmenleri rahmet ve minnetle andı. Tüm görev yapan, emekli olan ve geleceğimiz için çaba gösteren öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI FATMA ŞAHİN, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJDA, ÖĞRETMENLERİN TOPLUMUN GELİŞMESİNDE, GÜÇLÜ NESİLLERİN YETİŞMESİNDE VE TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNİN ŞEKİLLENMESİNDE ÜSTLENDİĞİ ÖNEMLİ ROLE DİKKAT ÇEKTİ.