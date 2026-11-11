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Antalya'da mutfaktaki gaz patlaması 1 kişiyi yaraladı, dairede hasar oluştu

Muratpaşa Konuksever'de mutfakta sıkışan gazın patlaması sonucu 31 yaşındaki kiracı Tuba B. hafif yaralandı; dairede cam ve eşyalar zarar gördü.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 15:26

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Antalya'da mutfaktaki gaz patlaması 1 kişiyi yaraladı, dairede hasar oluştu

olay ve ilk müdahale:

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 789. Sokak'ta saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, apartmanın giriş katında kiracı olarak ikamet eden Tuba B. (31) evdeyken mutfakta sıkışan gaz adeta patlama şeklinde infilak etti.

Patlamanın şiddetiyle dairenin camlarının kırıldığı ve bazı eşyaların etrafa saçıldığı görüldü. Patlama sesini duyan komşuların ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirim yapıldı; polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dairede bulunan genç kadın, komşuları tarafından dışarı çıkarıldı ve olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

tanık anlatımı ve soruşturma:

Olay yerinde bulunan tanık Yaşar Kara, "Olay anında buradaydım. Arkadaşla birlikte sohbet ediyorduk. Bir anda güm diye bir ses geldi. İnfilak etti, ama neyden kaynaklandığını anlayamadık. Tüp patladı dediler. Hem diğer yanı hem de bu yanı patlattı" dedi.

Bir hayli korkmuş olduğu gözlenen Tuba B.'nin küçük sıyrıklarla atlattığı, polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.

BİR HAYLİ KORKMUŞ OLDUĞU GÖRÜLEN VE OLAYI KÜÇÜK SIYRIKLARLA ATLATAN TUĞBA B., SAĞLIK EKİPLERİNİN...

BİR HAYLİ KORKMUŞ OLDUĞU GÖRÜLEN VE OLAYI KÜÇÜK SIYRIKLARLA ATLATAN TUĞBA B., SAĞLIK EKİPLERİNİN OLAY YERİNDEKİ İLK MÜDAHALESİNİN ARDINDAN AMBULANSLA ANTALYA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ'NE SEVK EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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