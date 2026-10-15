Antalya’da sağanak sonrası hasar tespiti sürüyor: ekipler 478 personel ve 357 araçla sahada

Müdahale ve hasar tespiti çalışmaları:

Antalya Büyükşehir Belediyesi dün akşam saatlerinde artan şiddetli yağışın ardından, valilik koordinasyonunda yürütülen müdahalelere destek verdi. Sahada 478 personel ve 357 araç ile gece boyu çalışan ekipler, özellikle sağanak sonrası oluşan su baskınlarına anında müdahale etti. Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir yağışın ardından hasar tespit çalışmalarına hızla başladıklarını ve vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Çalışmalarda öncelikle alt geçitlerde su tahliyesi, tıkanan yağmur suyu giderlerinin açılması ve yolların temizlenmesi yapıldı. Ekipler, yağmur sularının taşıdığı kum ve çakılları temizlemek için aralıksız çalışıyor.

Kurumsal katılım ve saha birimleri:

Antalya Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, ASAT ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler valilik koordinasyonunda görev aldı. ASAT ile Atık Yönetimi ve İşletmeler Şube Müdürlüğü de kent merkezinde cadde ve bulvarlarda biriken suların tahliyesinde etkin rol oynadı.

Demre ve merkez ilçelerde saha çalışmaları:

Özellikle Demre ilçesinde ekipler hummalı bir çalışma yürüttü. Sel suları nedeniyle kapanan Kapaklı, Çevreli ve Sahilkılıçlı yolları Büyükşehir ekipleri kısa sürede trafiğe açtı. Çevreli Mahallesi'ndeki sera ve konut zararlarına ilişkin olarak Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri sahada hasar tespiti yapmaya başladı.

Antalya merkezde Muratpaşa, Kepez ve Aksu ilçelerinde cadde ve bulvarlarda biriken sular, belediyenin hızlı müdahaleleri sayesinde temizlendi ve ulaşımın güvenli hale getirilmesi için çalışmalar sürüyor.

Manavgat'ta tarımsal zarar tespiti:

Manavgat Yavrudoğan Mahallesi'nde 381 dekar tarım alanında yoğun dolu nedeniyle ürünler zarar gördü. Ayrıca Manavgat Taşağıl Mahallesi Mihrap Mevkii'nde 13 Ekim Salı günü çıkan hortum sonucunda toplam 10 bin 540 metrekare sera alanında hasar oluştu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, zarar gören üretim alanlarını yerinde inceleyerek kayıt altına alıyor.

Büşra Özdemir çalışmaları değerlendirirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sarı kodlu' uyarısına atıfta bulunarak ekiplerin ilk andan itibaren sahada olduğunu ve ihtiyaçların karşılanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, DÜN AKŞAM SAATLERİNDE ETKİSİNİ ARTTIRAN ŞİDDETLİ YAĞIŞIN ARDINDAN ANTALYA VALİLİĞİ KOORDİNASYONUNDA YÜRÜTÜLEN MÜDAHALE ÇALIŞMALARINA DESTEK VERDİ.