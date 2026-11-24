Ara bölgede buluşma: liderler geçiş noktaları ve eğitim projelerinde uzlaştı

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile GKRY lideri Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletler kontrolündeki ara bölgede bulunan BM İyi Niyet Misyonu Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşme 1 saat 25 dakika sürdü ve BM tarafından yapılan açıklamada görüşmenin olumlu bir atmosferde gerçekleştiği vurgulandı.

görüşmede öne çıkan konular:

BM açıklamasına göre liderler, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile yapılması planlanan görüşme için hazır olduklarını yeniden teyit etti. Toplantıda öncelikli olarak güven artırıcı önlemler, metodoloji ve esaslara ilişkin görüşmeler ele alındı.

Bu çerçevede, daha önce üzerinde mutabakata varılan iki geçiş noktasının açılması da gündeme geldi. Liderler, 9 Kasım’da gerçekleştirilen üçlü görüşmede eş zamanlı açılması kararlaştırılan Akıncılar-Limya ve Kambo-Gemikonağı geçiş noktalarının uygulanmasına yönelik adımların süratle atılmasını görüştü. Ayrıca, prensipte mutabakata varılan acil durumlara hızlı müdahale mekanizması metni üzerinde de anlaşmaya varıldığı bildirildi.

eğitim projeleri ve ortak girişimler:

Görüşmede iki lider, Eğitim Teknik Komitesi’nin hazırladığı EduBites (Kısa Eğitim İçerikleri) projesini ve Eğitim ile Çevre Teknik Komitelerinin ortak projesi olan "Green Cyprus: Voices for a Sustainable Future" projesini onayladı. BM Güvenlik Konseyi belgesi S/2020/685 kapsamında tanımlanan EduBites; 6-18 yaş grubuna yönelik, demokrasi, insan hakları, ırkçılık karşıtı eğitim, barış eğitimi ve sürdürülebilir kalkınma konularında ders planlarının üç dilli bir internet sitesi üzerinden yayımlanmasını öngörüyor.

Önceki üçlü görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Erhürman, EduBites projesinin o tarihte henüz kabul edilmediğini belirtmişti; bugünkü buluşmada ise proje iki lider tarafından onaylandı.

dini ayinler ve kayıp şahıslar:

BM açıklaması ayrıca liderlerin, ada genelinde dini ayinlerin gerçekleştirilmesine yönelik ilk etapta altı aylık bir plan hazırlanması konusunda mutabık kaldıklarını teyit ettiklerini bildirdi. Ayrıca liderler, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarını memnuniyetle karşıladıklarını ve kazı alanlarının yakın zamanda genişletilmesini olumlu değerlendirdiklerini ifade ettiler.

BM arabuluculuğunda gerçekleşen görüşme, geçiş noktaları ve eğitim projeleri gibi somut adımlar üzerinde ilerleme sağlanması bakımından önem taşıyor ve taraflar arasında diyalog kanallarının açık tutulmasının altını çiziyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis Birleşmiş Milletler (BM) kontrolündeki ara bölgede bir araya geldi.