Antalya'da takla atan otomobilin motoru yola fırladı, yaya beş saniye önce geçti

Takla atan otomobil ve güvenlik kamerası görüntüleri:

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi Gazi Bulvarı'nda dün akşam saat 20.15 civarında meydana gelen kazada, B.Ç. (22) idaresindeki 07 AFU 177 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak ana bulvardan yan yola savruldu ve takla attı.

Kazanın şiddetiyle araç yol kenarındaki ağaca çarparken, otomobilin motoru yerinden çıkarak yola fırladı; araç kullanılamaz hale geldi ve parçalar çevreye savruldu. Olay anı bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde aracın savrulup takla attığı anlar açık şekilde görülüyor.

Görüntülerde ayrıca kazanın olduğu noktadan 5 saniye önce bir yayanın geçtiği belirleniyor. Yaya, çarpışma sesini duyup korkuyla olay yerinden uzaklaşırken, kısa süre sonra geri dönüp durumu incelediği anlar da kameraya yansıdı.

Müdahale, yaralılar ve kaldırma çalışmaları:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Kazada sürücü B.Ç. ile yanında bulunan bir kişi yaralandı; yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle ekiplerce bölgeye güvenlik önlemleri alınırken, yola ve çevreye savrulan otomobil parçaları ile motorun ayrı bir noktada kaldığı dikkat çekti. Kullanılamaz hale gelen araç ve çevreye saçılan parçalar ekiplerin çalışmasının ardından kaldırıldı.

ANTALYA'DA KONTROLDEN ÇIKARAK SAVRULAN, AĞACA ÇARPARAK TAKLA ATAN VE KAZANIN ŞİDDETİYLE MOTORUNUN YERİNDEN ÇIKTIĞI ANLARIN GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI.