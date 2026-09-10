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Altıeylül pansiyonlarında gençlerle iletişimde yeni dönem başlıyor

GMKA destekli proje, Altıeylül'de pansiyon yönetici ve öğretmenlerine üç gün, toplam 18 saat uygulamalı iletişim ve rehberlik eğitimi sunuyor.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 15:22

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Altıeylül pansiyonlarında gençlerle iletişimde yeni dönem başlıyor

Projenin kapsamı:

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) 2026 Yılı Beşerî ve Sosyal Gelişim Teknik Destek Programı kapsamında Altıeylül İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen proje, okul pansiyonlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin mesleki yeterliklerini güçlendirmeyi hedefliyor. Program, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçiriliyor ve uygulamaya dönük bir eğitim paketi sunuyor.

Eğitim programı ve içerik:

Projede pansiyon personeline üç gün boyunca toplam 18 saatlik bir eğitim veriliyor. Eğitim günleri şu başlıklar etrafında şekilleniyor: 'İletişimde Ustalık ve Gençlik Rehberliği', 'Zor Zamanların Yönetimi: Stres, Çatışma ve Zaman' ve 'Pozitif Yaklaşım ve Diyalogda Ustalaşmak Atölyesi'. Her bir başlık altı saatlik oturumlarla ele alınıyor ve katılımcılara güncel rehberlik yaklaşımları ile iletişim teknikleri aktarılıyor.

Uygulama yöntemi ve beklenen etkiler:

Eğitimler, empati, etkili dinleme, doğru soru sorma, açık ve net iletişim, geri bildirim ve sınır koyma, kuşaklar arası iletişim, gençlerin farklı fırsatlara yönlendirilmesi, stres ve duygusal dayanıklılık, çatışma yönetimi, şefkatli iletişim ile zaman yönetimi ve önceliklendirme konularını uygulamalı biçimde işliyor. Program, çoklu oyun ve uygulamalarla desteklenen deneyimsel öğrenme yöntemiyle interaktif olarak yürütülüyor; böylece katılımcıların edinilen bilgi ve becerileri günlük pansiyon yönetimine doğrudan aktarabilmeleri amaçlanıyor.

Eğitimlere pansiyon müdür yardımcıları ve pansiyonlarda görev yapan öğretmenlerin yanı sıra Altıeylül İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ile Rehberlik ve Araştırma Merkezi temsilcilerinden oluşan yöneticiler de katılıyor. Projenin tamamlanmasıyla dört okul pansiyonunda iletişim ve rehberlik süreçlerinin güçlendirilmesi, eğitimde kazanılan yöntemlerin sahada uygulanabilir hâle getirilmesi ve pansiyon hizmetlerinin niteliğini artıracak sürdürülebilir bir kurumsal eğitim yaklaşımının geliştirilmesi hedefleniyor.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNASYONUNDA FAALİYETLERİNİ...

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNASYONUNDA FAALİYETLERİNİ YÜRÜTEN GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI’NIN DESTEĞİYLE HAYATA GEÇİRİLEN PROJE KAPSAMINDA, OKUL PANSİYONLARINDA GÖREV YAPAN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERE ÜÇ GÜN BOYUNCA TOPLAM 18 SAAT EĞİTİM VERİLİYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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