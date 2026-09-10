Ilgaz tüneli'nde çöküntü ve zincirleme kaza tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi

Çankırı Valiliği koordinasyonunda ve Kastamonu Valiliği destekleriyle Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde kapsamlı bir afet tatbikatı yapıldı. UMKE 23. Bölge Koordinatörlüğü çerçevesinde, 2026 yılı UMKE faaliyet planı kapsamında düzenlenen senaryoda deprem kaynaklı göçük ve ardından çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası simüle edildi.

Tatbikatın seyri:

Senaryo gereği tünelde önce göçük meydana geldi, ardından birden fazla aracın karıştığı kazalar ve araç yangını oluştu. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar sonrası ekipler hızla sevk edildi. Önce jandarma ve emniyet ekipleri güvenlik tedbirleri aldı, itfaiye ekipleri kazaya karışan araçtaki yangını söndürdü.

Ardından kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları çıkardı; göçük nedeniyle tünelde mahsur kalanlara beton duvarların delinerek açılan geçitlerden ulaşıldı. Tatbikat senaryosu kapsamında ekipler 15 yaralıyı kurtardı ve enkazdan bir ölü şahsın cenazesi çıkarıldı.

Katılımcılar ve sonuçlar:

Tatbikata Kastamonu Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Çankırı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Kastamonu ve Çankırı İl Jandarma Komutanlıkları, Kastamonu ve Çankırı İl Emniyet Müdürlükleri, iki ilin İl Sağlık Müdürlükleri, Ilgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Ilgaz Orman İşletme Müdürlüğü ile Çankırı İl Özel İdaresi katıldı.

Tatbikatta 36 araç ile özellikle 90 UMKE personeli olmak üzere AFAD, Karayolları, itfaiye ve JAK gibi kurumları da içeren toplam 163 personel görev aldı. Uygulama sırasında Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin Kastamonu-Çankırı istikameti sabah saatlerinden itibaren ulaşıma kapatıldı; tünel akşam saatlerinde tekrar açıldı.

Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş, tatbikatın önemine değinerek, "Bu tatbikatlarımız devam edecek. Nihayetinde geçtiğimiz 2023’te yaşadığımız 6 Şubat Depreminde de gördük ki afetlere her zaman hazır olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. Vali Çakırtaş, tatbikatın, kurumların hazırlık seviyesinin tespit edilmesi ve personelin saha tecrübesi kazanması açısından başarılı olduğunu belirtti.

KASTAMONU VE ÇANKIRI İLLERİNİN KATILIMIYLA ILGAZ 15 TEMMUZ İSTİKLAL TÜNELİ’NDE DEPREME BAĞLI OLARAK YAŞANAN GÖÇÜK VE ÇOKLU TRAFİK KAZASI TATBİKATI DÜZENLENDİ. 150 PERSONELİN KATILDIĞI TATBİKATTA SENARYO GEREĞİ SIKIŞARAK YARALANAN 14 KİŞİ İLE HAYATINI KAYBEDEN BİR KİŞİNİN KURTARILMASI CANLANDIRILDI.