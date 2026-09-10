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Bağcılar'da orijinal gibi görünen sahte parfüm şebekesi çökertildi

İstanbul Bağcılar'daki operasyonda 200 bine yakın dünyaca ünlü markalara ait sahte parfüm, esans ve dolum ekipmanları ele geçirildi; 2 şüpheli yakalandı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 15:25

GÜNCELLEME: 10 Eylül 2026 - 15:36

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bağcılar'da orijinal gibi görünen sahte parfüm şebekesi çökertildi

Operasyon ve ele geçirilenler

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından 9 Eylül günü Bağcılar'da düzenlenen baskında, piyasa değeri 200 milyon lira olarak değerlendirilen yaklaşık 200 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi. Olayda ayrıca 400 litre esans, bin 700 boş şişe, 1 adet parfüm dokuma makinesi ile dolum, üretim ve ambalajlamaya ait muhtelif malzeme bulundu. Ekipler tarafından toplanan ürünler daha sonra Jandarma İl Komutanlığı'nda sergilendi.

Sahtecilik yöntemi ve satış ağı

Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin ürünleri orijinallerinin birebir kopyası şeklinde ürettikleri tespit edildi. Paketlerin üzerine yerleştirilen kare kodların incelenmesinde, bu kodların ilgili markaların resmi web sitelerine yönlendirdiği belirlendi. Şüphelilerin, güven oluşturarak sahte ürünleri internet satış siteleri üzerinden yurtiçi ve yurtdışına, gerçek fiyatlarının biraz altında satmak üzere hazırladığı kaydedildi.

Gözaltılar ve izlenecek süreç

İmalathane ve depo olarak kullanılan iki ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyon sırasında adreste bulunan 2 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen sahte parfümlerin imha edileceği öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Jandarma'daki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma ve delil incelemeleri İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından sürdürülüyor.

İSTANBUL BAĞCILAR’DA DÜZENLENEN OPERASYONDA ELE GEÇİRİLEN PİYASA DEĞERİ 200 MİLYON LİRA OLAN 200...

İSTANBUL BAĞCILAR’DA DÜZENLENEN OPERASYONDA ELE GEÇİRİLEN PİYASA DEĞERİ 200 MİLYON LİRA OLAN 200 BİN ŞİŞE SAHTE PARFÜM JANDARMA İL KOMUTANLIĞI'NDA SERGİLENDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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