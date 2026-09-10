Gölet yatırımı, yangınlara müdahale kapasitesini güçlendirdi

Yeni su birikintisi hem içme suyu hem müdahale kaynağı oldu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın öncülüğünde Altıeylül ilçesi Ovaköy ve Pamukçu bölgelerinde hayata geçirilen Nergis Çayı üzerindeki biriktirme göleti, planlandığı üzere içme suyu iletim altyapısını güçlendirmenin ötesinde, son dönemde etkili olan yangınlara müdahalede de kritik bir işlev üstlendi.

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) tarafından yürütülen proje; Nergis Çayı, Üzümcü Çayı ve Ovaköy Kuyular bölgesini kapsayan üç aşamalı bir programın parçası olarak, daha önce değerlendirilmeyen ve doğaya kontrolsüz şekilde akan su kaynaklarını ıslah ederek içme suyu arıtma tesisine yönlendirmeyi amaçlıyordu. Bu uygulama sayesinde kent su kaynakları çeşitlendirilirken, içme suyu altyapısına yeni alternatifler kazandırıldı.

Helikopterlere ve ekiplerden su ikmali sağlandı:

Gölet, yangın söndürme çalışmalarında havadan müdahale sağlayan helikopterlerin su ikmal noktası haline geldi. Yangınlara müdahale eden helikopterler, ihtiyaç duydukları suyu doğrudan göletten temin ederek söndürme çalışmalarının etkinliğine katkı sundu. Bu sayede alevlerin kontrol altına alınması sürecine hızlı ve sürekli destek sağlandı.

BASKİ ekipleri sahada süreklilik gösterdi:

BASKİ ekipleri yangın bölgelerinde su tankerleriyle görev aldı; söndürme ekiplerine düzenli su takviyesi yapıldı ve ihtiyaç duyulan noktalara su ulaştırma çalışmaları kesintisiz sürdürüldü. Kurumun sahadaki varlığı, yangınla mücadelede lojistik açığı kapatmada önemli rol oynadı.

Su kaynaklarının stratejik önemi bir kez daha görüldü

Balıkesir'de yaşanan yangınlar, alternatif su kaynaklarının korunması ve çoğaltılmasının önemini yeniden ortaya koydu. Nergis Çayı üzerindeki biriktirme göleti örneğinde olduğu gibi yapılan yatırımlar, yalnızca kentin içme suyu güvenliğini artırmakla kalmıyor; aynı zamanda afet ve yangın gibi olağanüstü durumlarda müdahale kapasitesini doğrudan destekleyen stratejik kaynaklar oluşturuyor.

Projenin sahada gösterdiği işlevsellik, benzer altyapı yatırımlarının afet yönetimi planlarıyla entegre edilmesinin önemine dair somut bir örnek teşkil ediyor.

BAŞKAN AHMET AKIN’IN VİZYON PROJESİ YANGINLA MÜCADELEDE HAYATİ ROL ÜSTLENDİ