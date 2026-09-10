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Ücretini alamayan işçi çatıda eyleme girince ekipler müdahale etti

Kayapınar'da alacağını tahsil edemeyen işçi inşaatın çatısına çıktı; 112, itfaiye ve polis ekipleri uzun uğraşla ikna ederek aşağı indirdi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 15:24

GÜNCELLEME: 10 Eylül 2026 - 15:38

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ücretini alamayan işçi çatıda eyleme girince ekipler müdahale etti

Olayın gelişimi:

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir inşaatta çalışan bir işçi, uzun süredir alacağını tahsil edemediğini belirterek inşaatın çatısına çıktı. İddiaya göre işçi, alacak meselesi nedeniyle çatıda eylem yaptı; durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve son durum:

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu kişi ikna edilerek çatından aşağı indirildi. Sağlık ekipleri ambulansta ilk kontrolleri yaptıktan sonra işçi, ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü.

DİYARBAKIR’IN KAYAPINAR İLÇESİNDE BİR İŞÇİ, ALACAĞINI TAHSİL EDEMEDİĞİNİ BELİRTEREK İNŞAATIN...

DİYARBAKIR’IN KAYAPINAR İLÇESİNDE BİR İŞÇİ, ALACAĞINI TAHSİL EDEMEDİĞİNİ BELİRTEREK İNŞAATIN ÇATISINA ÇIKTI. İŞÇİ, BİR SÜRE SONRA İKNA EDİLEREK AŞAĞI İNDİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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