Antalya'da taklalar atarak uçuruma yuvarlanan otomobilde sürücü yaralandı

olayın gelişimi:

Antalya'nın Kepez ilçesinde saat 15.00 sıralarında meydana gelen kazada, Kütükçü Mahallesi Barış Manço Bulvarı üzerinde seyir halindeki 07 CGZ 599 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk tespitlere göre araç, taklalar atarak yuvarlandı ve bir kayanın üzerinde asılı halde durdu.

kurtarma ve ilk müdahale:

İtfaiye ekipleri müdahale ederek araçta sıkışan sürücüyü kurtardı. Ekiplerin çalışması sonucu, beş takla attıktan sonra kayanın üzerinde asılı kalan araçtan çıkarılan sürücüye sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Görgü tanıklarından Ayhan İbrahim Gökkurt kazayı şöyle anlattı: 'Araç yoldan direkt geldi. Hiç frene basmadan aşağıya uçtu. Araçta bulunun sürücüyü çıkardık. Altında kalan var mı bilmiyoruz'.

sürücü ve araç bilgileri:

Kazada yaralanan sürücünün İdris Ö. (50) olduğu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralının ambulansla hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Kazanın meydana geliş nedeni yetkililerce henüz açıklanmadı; bölgeye intikal eden birimler olay yerinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

ANTALYA’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL YAKLAŞIK 30 METRELİK UÇURUMDAN YUVARLANDI, İTFAİYE VE SAĞLIK EKİPLERİ TARAFINDAN ARAÇTAN ÇIKARTILAN SÜRÜCÜ YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI.