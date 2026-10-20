Dolar 49,5722 +0,02%
Euro 55,7147 +0,23%
Bist 11.716,09 +2,50%
Altın Gram 6.597,46 -0,50%
EUR/USD 1,1235 +0,16%
Brent Petrol 109,13 -0,38%
--°

Antalya'da taklalar atarak uçuruma yuvarlanan otomobilde sürücü yaralandı

Antalya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı; itfaiye ekipleri çıkarıp yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 16:21

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Antalya'da taklalar atarak uçuruma yuvarlanan otomobilde sürücü yaralandı

olayın gelişimi:

Antalya'nın Kepez ilçesinde saat 15.00 sıralarında meydana gelen kazada, Kütükçü Mahallesi Barış Manço Bulvarı üzerinde seyir halindeki 07 CGZ 599 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk tespitlere göre araç, taklalar atarak yuvarlandı ve bir kayanın üzerinde asılı halde durdu.

kurtarma ve ilk müdahale:

İtfaiye ekipleri müdahale ederek araçta sıkışan sürücüyü kurtardı. Ekiplerin çalışması sonucu, beş takla attıktan sonra kayanın üzerinde asılı kalan araçtan çıkarılan sürücüye sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Görgü tanıklarından Ayhan İbrahim Gökkurt kazayı şöyle anlattı: 'Araç yoldan direkt geldi. Hiç frene basmadan aşağıya uçtu. Araçta bulunun sürücüyü çıkardık. Altında kalan var mı bilmiyoruz'.

sürücü ve araç bilgileri:

Kazada yaralanan sürücünün İdris Ö. (50) olduğu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralının ambulansla hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Kazanın meydana geliş nedeni yetkililerce henüz açıklanmadı; bölgeye intikal eden birimler olay yerinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

ANTALYA’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL YAKLAŞIK 30 METRELİK UÇURUMDAN...

ANTALYA’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL YAKLAŞIK 30 METRELİK UÇURUMDAN YUVARLANDI, İTFAİYE VE SAĞLIK EKİPLERİ TARAFINDAN ARAÇTAN ÇIKARTILAN SÜRÜCÜ YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Dronlu takip Avcılar'da uyuşturucu ağına operasyon getirdi
images

şemsiyeyle şefkat: yaralı genci yağmurdan koruyan polise ödül
images

Zonguldak'ta güvenlik gündemi: valinin başkanlığında asayiş toplantısı
images

Halat kopması çatıda kabusu getirdi: 3. kattan düşen yük asansöründe 3 kişi yara...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ertuğrul Sağlam gençlere: ahlak ve disiplin başarıyı getirir

Özel’den uyarı: yanlış tuğla ile örülen duvarın altında herkes kalır

şemsiyeyle şefkat: yaralı genci yağmurdan koruyan polise ödül

Mekke savunma ortaklık anlaşması komisyona ulaşmadı, değerlendirme partilerle yapılacak

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi