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Öğretmenevi müdür yardımcısının evinde ölümü otopsiye gönderildi

Eskişehir'de arkadaşlarının durumu bildirmesiyle evinde bulunan Bozüyük Öğretmenevi Müdür Yardımcısı Alper Uysal'ın ölümü şüpheli bulunup otopsiye gönderildi.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 17:16

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Öğretmenevi müdür yardımcısının evinde ölümü otopsiye gönderildi

Eskişehir'de görevli müdür yardımcısının evinde hayatını kaybetmesi

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde ikamet eden ve bir süredir haber alınamayan Bozüyük Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdür Yardımcısı Alper Uysal (48), arkadaşları ve polis ekipleri tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. Olay yerinde yapılan ilk müdahaleyi gerçekleştiren sağlık ekipleri, Uysal’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

olayın ortaya çıkışı:

Yenibağlar Mahallesi Delege Sokak adresinde oturan Uysal’dan haber alamayan arkadaşları durumu şüpheli bularak önce evine gitti. Kapıyı açamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, içeri girip Uysal’ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Uysal’ın öldüğü belirlendi.

adli süreç ve soruşturma:

Soruşturmayı yürüten savcılık ve polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu ve ölümün şüpheli olduğu kanaatine vardı. Uysal’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsiye gönderilmek üzere Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor; yetkililer otopsi sonuçları ve adli inceleme sonrasında kamuoyunu bilgilendirecek.

ALPER UYSAL

ALPER UYSAL

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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