Bolu'da Kartalkaya Sapağı'nda çarpışma: motosiklet sürücüsü ve yolcusu yaralandı

Kaza yeri ve ilk bilgiler

Bolu'da, D-100 kara yolunun Ankara istikameti Kartalkaya Sapağı mevkiinde bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara yönünde seyreden 14 ADK 115 plakalı motosiklet ile aynı istikamette ilerleyen 14 AK 163 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkileri:

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü S.Ö. ile motosiklette yolcu olarak bulunan V.Ö. yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldıkları bildirildi.

Trafik ve soruşturma:

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Olayla ilgili polis ve jandarma ekiplerinin başlattığı inceleme sürüyor.

BOLU’DA D-100 KARA YOLUNDA MOTOSİKLET İLE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI. YARALILAR, SAĞLIK EKİPLERİNİN OLAY YERİNDEKİ İLK MÜDAHALESİNİN ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILDI.