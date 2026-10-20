Kocaelispor'da sakatlık dalgası ve Alanyaspor hazırlığı

Kocaelispor'da sakatlıklar, Alanyaspor maçı öncesi belirsizlik

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Körfez Brunga Tesisleri'ndeki idman sonrası basın mensuplarına takımın son durumunu aktardı. İnan, bu sezon sıkça karşılaştıkları sakatlıkların takım üzerinde belirgin bir etkisi olduğunu vurgulayarak, "Sakatlıklar maalesef bu sene bizim için bir klişe haline geldi" dedi.

Göztepe maçı ve lig değerlendirmesi:

İnan, geçen hafta iç sahada kaybettikleri Göztepe karşılaşmasını değerlendirdi: "Gönül isterdi ki içerideki Göztepe maçını kazanalım. Ama futbolda kazanmak da var, kaybetmek de var. En nihayetinde güçlü bir rakibe karşı oynadık. Her alanda, teknik olarak üstün olduğumuz bir maçı kazanamadık." Teknik adam, ligde her puanın önemine dikkat çekerek takımın eksiklerini bildiklerini fakat her maçta sahaya 11 kişi çıktıklarını söyledi.

Sakat oyuncular ve dönüş takvimi:

İnan, mevcut sakatlık tablosunu tek tek açıkladı. Massadio Haidara uzun süre takımdan uzak kalacak. "Mate dün itibarıyla takımla çalışmalara başladı" bilgisini paylaşan İnan, oyuncunun fiziksel durumunun sağlık ekibi tarafından netleştirilmesinin ardından riske edilip edilmeyeceğinin kararının verileceğini söyledi. Tanguy Zoukrou için "birkaç hafta aramızda olmayacak" ifadesini kullandı. Ayrıca Bruno Petrovic'in yarın koşulara başlayacağı ve "2-3 hafta içinde" takıma dönebileceği belirtildi.

Teknik heyet, sakatlıkların yarattığı boşlukları iç kadrodan çözüm alternatifleri üreterek kapatmaya çalışıyor. İnan, "Maçın durumuna ve rakiplerin analizine göre oyuncu tercihlerimiz oluyor. Bütün oyuncularımız ellerinden geleni yapıyor. Hepsinden de memnunum" diyerek rotasyon tercihlerinin esnek olduğunu aktardı.

Alanyaspor maçına taktiksel hazırlık:

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 23 Ekim Cuma günü saat 20.00'de deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. İnan, Alanyaspor'un yıllardır istikrarını koruyan, belli bir oyun planı olan bir takım olduğunu belirterek hazırlıkları bu doğrultuda şekillendirdiklerini söyledi. Son oynanan Göztepe maçında üçlü savunmayla sahaya çıktıklarını anımsatan İnan, Alanyaspor'un da üçlü savunma kullanmasını beklediklerini, bu nedenle hazırlıkları hem üçlü hem de dörtlü savunmaya göre yaptıklarını kaydetti.

Sonuç olarak teknik heyet, sakatlıklara rağmen esnek bir kadro planı ve rakip analizine dayalı taktik hazırlıkla Alanya'dan iyi bir sonuçla dönmeyi hedefliyor. İnan'ın açıklamaları takımın moral ve saha içi düzeni hakkında ipuçları verirken, sakat oyuncuların geri dönüş takvimi de önümüzdeki haftalar için belirleyici olacak.

KOCAELİSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ SELÇUK İNAN, BU SEZON ÇOK FAZLA SAKATLIK PROBLEMİYLE KARŞI KARŞIYA KALDIKLARINI BELİRTEREK, "SAKATLIKLAR MAALESEF BU SENE BİZİM İÇİN BİR KLİŞE HALİNE GELDİ. BÜTÜN OYUNCULARIMIZ ELLERİNDEN GELENİ YAPIYOR. HEPSİNDEN DE MEMNUNUM. RAKİBE GÖRE EN İYİ DURUMDA OLAN VE KAFAMIZDA O POZİSYON İÇİN EN UYGUN OYUNCU KİMSE ONU OYNATMAYA ÇALIŞIYORUZ" DEDİ.