Dronlu takip Avcılar'da uyuşturucu ağına operasyon getirdi

Operasyonun gelişimi:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik dron destekli bir çalışma yürüttü. 19.10.2026 tarihinde Yeşilkent Mahallesi'nde gerçekleştirilen takipte, sokak içinde bekleyen şahısların araçlarla gelenlere satış yaptığı tespit edildi.

Takip sırasında, uyuşturucunun sokak içinde gizlenen ve halk arasında "zula" olarak adlandırılan bölgeden çıkarılarak araçtaki kişilere teslim edildiği belirlendi. Durdurulan ilk aracın sürücüsünün üzerinde 5,22 gram marihuana ele geçirildi ve şahıs gözaltına alındı. İzlemeye devam eden ekipler aynı yöntemi kullanan başka bir aracın daha sokak içine girdiğini tespit etti.

El koyulan materyaller ve hukuki süreç:

Operasyonda toplam 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üzerinde ve zula olarak tabir edilen bölgede yapılan aramalarda 39,43 gram marihuana, 4 adet cep telefonu, 19 bin 115 TL ve 105 ABD doları ele geçirildi. İşlemler sonrası 2 şüpheli adli makamlarca serbest bırakılırken, 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon, dronla yürütülen izleme ile şüphelilerin hareketlerinin araçlar aracılığıyla organize edildiğini ortaya koydu. Emniyet birimlerinin dron destekli çalışmaları, benzer olayların tespiti ve delillendirilmesinde etkin rol oynadı.

AVCILAR’DA UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİNE YÖNELİK DÜZENLENEN DRON DESTEKLİ OPERASYONDA 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI