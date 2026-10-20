Akademi ve sektör arasında köprü: havacılık yönetimi 360 yayımlandı

ALKÜ öğretim üyeleri 'Havacılık Yönetimi 360'ı yayımladı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinin editörlüğünde hazırlanan 'Havacılık Yönetimi 360' adlı akademik kitap okuyucularla buluştu. Eser, havacılık yönetimi alanındaki akademik bilgi birikimine katkı sunmayı hedefliyor.

üniversite-sektör iş birliğine katkı:

Kitap, akademi ile havacılık sektörü arasındaki iletişimi ve ortak çalışma zeminini güçlendirmeye yönelik bir kaynak olarak tasarlandı. Eserin editörleri Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Altıntaş ve Dr. Öğr. Üyesi Levent Kaya tarafından derlendi ve alanın yönetim boyutuna odaklanan analizler içeriyor.

Yayımlanmasının ardından kitaptan bir nüsha, ALKÜ Gazipaşa'nın dış paydaşları arasında yer alan TAV Gazipaşa-Alanya Havalimanı Direktörü Ali Özgür Pehlivan'a takdim edildi. Bu buluşma, akademik çalışmaların saha temsilcileriyle paylaşılmasını sağlayarak teori ve uygulama arasında köprü kurulmasına katkı sunuyor.

gazipaşa'nın havacılık alanındaki konumuna katkı:

Gazipaşa'da faaliyet gösteren Fakültenin bilimsel yayın çalışmaları, bölgenin havacılık eğitim ve araştırma kapasitesini destekliyor. Havacılık Yönetimi 360, hem akademisyenler hem de sektör profesyonelleri için başvurulabilecek bir kaynak olmayı amaçlıyor ve yönetim odaklı akademik çalışmaların gelişmesine zemin hazırlamayı hedefliyor.

ALKÜ Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, akademik üretimi teşvik etmeye ve havacılık sektörüyle iş birliğini geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.

ALKÜ GAZİPAŞA HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN EDİTÖRLÜĞÜNDE HAZIRLANAN "HAVACILIK YÖNETİMİ 360" ADLI AKADEMİK KİTAP YAYIMLANDI.