Antalya'da yoğun diplomasi: COP31 başkanı Murat Kurum İngiltere heyetiyle görüştü

COP31 başkanı kurum'un antalya gündemi:

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da devam eden COP31 Zirvesi kapsamında yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Zirvenin 4'üncü gününde Kurum, İngiltere heyetiyle bir araya gelerek ikili temaslarını genişletti.

İngiltere heyetiyle yapılan görüşme:

Toplantıda İngiltere Başbakanı Andy Burnham, İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband ve Londra Belediye Başkanı Sadık Khan hazır bulundu. Görüşmede taraflar, COP31 süreci boyunca yürütülecek işbirlikleri ve zirve takvimi çerçevesinde eşgüdüm sağlama konularını ele aldı.

Başkanlık rolleri ve oturum yönetimi:

Murat Kurum, COP31 sürecinde birçok oturuma başkanlık edip yönetmesi beklenen isim olarak öne çıkıyor. Oturum aralarında sürdürülecek temaslarla ülke temsilcileriyle görüşmelerini ve diplomatik temaslarını yoğunlaştıracağı belirtildi.

Antalya'daki bu diplomasi trafiği, zirvenin ileri günlerinde alınacak kararlara katkı sağlayabilecek işbirliklerinin zeminini hazırlamayı amaçlıyor. Kurum'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen görüşmeler, COP31 çerçevesinde sürdürülecek çok taraflı çalışmaların yönünü etkileyecek temaslara işaret ediyor.

COP31 BAŞKANI VE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM, ANTALYA'DA İNGİLTERE BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ.