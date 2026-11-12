Sınavlara ara, eğlenceye davet: Sinop Üniversitesi kampüs fest coşkusu

Sinop Üniversitesi kampüs fest coşkusu

Sinop Üniversitesi'nde vize sınavları öncesinde öğrencilerin moral ve motivasyonlarını yükseltmek amacıyla düzenlenen Kampüs Fest, renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik, öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi ve sınav stresi öncesi birliktelik imkânı sundu.

Festival, Yeniler Öğrenci Topluluğu ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Sinop Üniversitesi Temsilciliği iş birliğinde, üniversitenin Öğrenci Yaşam Merkezi Amfi Alanında gerçekleştirildi. Öğrenciler etkinlik boyunca hem eğlendi hem de arkadaşlarıyla zaman geçirerek moral depoladı.

Yarışmalar ve ödüller:

Festival kapsamında bilek güreşi, minyatür kale penaltı, gizemli kutu ve refleks yarışmaları düzenlendi. Katılımcıların kıyasıya mücadele ettiği yarışmalarda eğlenceli anlar yaşandı; dereceye giren öğrencilere hediye çekleri takdim edildi.

Müzik, karaoke ve ikramlar:

Etkinlik, karaoke ve çeşitli müzik performanslarıyla renklendi; öğrenciler şarkılar söyleyerek festivale katıldı. Organizasyon boyunca katılımcılara sucuk ekmek ikramı yapılarak hem enerji hem de sıcak atmosfer sağlandı.

Sonuç olarak Kampüs Fest, vize haftası öncesi öğrencilere kısa süreli bir nefes imkânı sundu ve kampüs yaşamına canlılık kattı. Etkinlik, katılımcıların moral ve motivasyonunu artırma hedefine hizmet etti.

SİNOP ÜNİVERSİTESİ'NDE VİZE SINAVLARI ÖNCESİNDE ÖĞRENCİLERİN MORAL VE MOTİVASYONLARINI ARTIRMAK AMACIYLA DÜZENLENEN "KAMPÜS FEST" ETKİNLİĞİ, RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU