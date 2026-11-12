Gölbaşı'nda dondan zarar gören hurma bahçelerini Kadir Algın yerinde inceledi

Kaymakam yerinde inceleme yaptı:

Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın, beraberindeki ilgili kurum amirleriyle birlikte Karaburun köyünü ziyaret ederek zirai dondan olumsuz etkilenen trabzon hurması bahçelerinde incelemelerde bulundu. Sahada yapılan gözlemler, üreticilerin yaşadığı zarar ve ilk tespitler yerinde değerlendirildi.

Üreticilerle görüşme ve destek mesajı:

Kaymakam Algın, üreticilerle gerçekleştirdiği görüşmelerde yaşanan olumsuzlukları dinledi ve ürünleri zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti. Görüşmelerde çiftçilerin beklentileri ve ihtiyaçları not alındı.

Hasar tespiti ve başvuru süreci:

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin zirai dondan etkilenen tarım arazilerinde hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Zirai don olayından etkilenen çiftçilerin zararlarının resmen tespit edilebilmesi için müdürlüğe dilekçe ile başvurmaları gerektiği vurgulandı.

Kaymakamlık ve ilgili kurumlar, tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından izlenecek idari prosedür ve destek olanakları hakkında üreticilere bilgi vereceklerini bildirdi.

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI KAYMAKAMI KADİR ALGIN, ZİRAİ DONDAN ETKİLENEN TRABZON HURMASI BAHÇELERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU.