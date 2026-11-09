Antalya'da yoğun uygulamalarda bin 696 aranan şahıs yakalandı

emniyetin uygulama yoğunluğu:

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayişin sağlanması amacıyla son bir haftada şehir genelinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Uygulamalarda 159.595 şahsın kimlik sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan arananlar da dahil olmak üzere toplam 1.696 kişi yakalandı. Bu kişilerden 220 şahıs adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.

araç ve ekipman kontrolleri:

Denetimler sırasında 40.530 otomobil ve motosiklet incelendi; bu kontrollerde çalıntı, hacizli veya yakalaması bulunan 63 otomobil ve motosiklet ele geçirildi. Ayrıca ekiplerin çalışmaları neticesinde 29 adet ateşli silah, 282 adet fişek ve tüfek kartuşu ile 3 adet kesici alet ele geçirildi.

idari işlem ve denetlenen işletmeler:

Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçuyla ilgili olarak 4 olayda toplam 15 şahsa idari işlem uygulandı. Kabahatler Kanunu kapsamında 242 şahsa idari para cezası verilirken, 518 geçici konaklama yeri ve 52 kiralık araç firması denetlendi; bu kontroller sonucunda 6 işletme ve 3 firmaya idari yaptırım uygulandı.

Emniyet ekiplerinin bir haftalık çalışması, şehir genelinde asayişin korunmasına ve suçla mücadeleye yönelik yoğun bir seferberliği yansıtıyor. Denetimler, risk oluşturan unsurların tespiti ve vatandaş güvenliğinin sağlanması amacıyla planlı şekilde sürdürülüyor.

ANTALYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE SON 1 HAFTA İÇERİSİNDE YAPILAN DENETİMLERDE ANTALYA’DA 1 HAFTADA 159 BİN 595 ŞAHIS SORGULANDI, ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANMASI BULUNAN 1696 ŞAHIS İSE YAKALANDI.