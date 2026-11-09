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Yozgat’ta sporda yeni hedef: atış poligonu açıldı, kamp merkezinin temeli atıldı

Yozgat’ta atış poligonu açıldı, Yusuf Dikeç ikonik pozuyla temsili atış yaptı; 150 yataklı kamp eğitim merkezi temeli atıldı, şehir spor üssü hedefleniyor.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 18:47

GÜNCELLEME: 09 Kasım 2026 - 18:58

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Yozgat’ta sporda yeni hedef: atış poligonu açıldı, kamp merkezinin temeli atıldı

Törenin ayrıntıları:

Yozgat Stadyumu yerleşkesinde düzenlenen açılış törenine Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Hopur, milli sporcu Yusuf Dikeç ve il protokolü katıldı. Açılış konuşmalarının ardından açılış kurdelesi kesildi ve atış poligonu resmen hizmete girdi.

Milli sporcu Yusuf Dikeç, tören sırasında kendisine şampiyonluk getiren ve tüm dünyada yankı uyandıran ikonik pozunu vererek temsili atış yaptı.

Dikeç'in mesajı:

"İnanın çok şanslısınız. İnanıyorum ki buradan birçok şampiyon yetişecektir. Dünyada sporun ne kadar büyük bir güç olduğunu olimpiyatlardan sonra gördüm. Bir ülke tanıtımında, reklamda sporun çok büyük bir güç olduğunun farkındayız. Sayın Valim, il müdürümüz ve değerli arkadaşlar oldukça inanıyorum ki buradan nice şampiyonlar yetişecektir"

Sporcu kamp eğitim merkezi özellikleri:

Yozgat Aquapark yanında inşa edilecek olan Sporcu Kamp Eğitim Merkezi için temel atma töreni de gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Hopur törende şunları söyledi: "Şu anda temelini atacağımız tesis Türkiye’de ilk sırada, dünyada da sıralı bir kamp eğitim merkezi olacak. Bu tesisin kazandırılmasında bizlere desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza, Spor Bakanımıza ve özelikle de Sayın Valimiz Mehmet Ali Özkan’a, Sayın Vekillerimize şükranlarımı sunuyorum"

Proje, Yozgat Valiliği ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçiriliyor ve kenti spor alanında bir üs haline getirmeyi amaçlıyor. 150 yatak kapasitesine sahip modern tesis, ulusal ve uluslararası antrenman kamplarına ev sahipliği yapacak, bölgesel turnuvaların düzenlenmesine olanak tanıyacak ve sporcuların konaklama ile antrenman ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayacak şekilde planlandı.

Yetkililer, projenin tamamlanmasıyla Yozgat'ın spor altyapısının güçleneceğini ve kentin organizasyon kapasitesinin artacağını vurguladı; bu tür yatırımların uzun vadede bölgesel spor gelişimine katkı sağlaması hedefleniyor.

YOZGAT’TA ATIŞ POLİGONU AÇILIŞI VE SPORCU KAMP EĞİTİM MERKEZİ TEMEL ATMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ....

YOZGAT’TA ATIŞ POLİGONU AÇILIŞI VE SPORCU KAMP EĞİTİM MERKEZİ TEMEL ATMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ. -

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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