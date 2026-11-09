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Kilis'te aranan şahıs kesinleşmiş cezayla yakalandı

Kilis'te hırsızlık suçundan kesinleşmiş 15 yıl 6 ay 21 gün hapis cezasıyla aranan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanıp cezaevine teslim edildi.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 18:51

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kilis'te aranan şahıs kesinleşmiş cezayla yakalandı

operasyon ve yakalama:

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik bir çalışma yürüttü. Yapılan operasyonda, 'herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık' suçundan Kilis İlamat ve İnfaz Bürosunca verilen ve kesinleşmiş 15 yıl 6 ay 21 gün hapis cezasıyla aranan şahıs tespit edilerek yakalandı.

adli süreç ve teslim:

Yakalanan şahıs, gerekli işlemlerinin ardından Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Olayın aydınlatılmasına yönelik işlemler yetkili birimlerce kayıt altına alındı.

Kilis’te 15 yıl 6 ay 21 gün hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Kilis’te 15 yıl 6 ay 21 gün hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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