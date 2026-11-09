otel spa denetiminde polise direnen üç şüpheli gözaltına alındı

denetim sırasında yaşananlar:

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Kasım'da kayıt dışı istihdam ve insan ticaretiyle mücadele kapsamında Çankaya'da faaliyet gösteren bir otelin SPA bölümünde huzur uygulaması yaptı. Ekipler resepsiyon görevlisine polis kimliklerini ibraz ederek denetim gerçekleştireceklerini bildirdi ancak görevli, ekipleri ilgili bölüme yönlendirmedi ve telefonla bazı kişilerle görüşme yaptı.

Bir süre bekleyen ekiplerin resepsiyon görevlisiyle birlikte SPA bölümüne yöneldiği sırada, kendisini otelin sahibi olarak tanıtan D.G.Ç. müdahale etti. İddialara göre D.G.Ç. resepsiyon görevlisine bağırdı, hakaret içerikli sözler sarf etti ve fiziki müdahalede bulundu; polis ekipleri araya girerek durumu engelledi.

polisin yetkisi ve müdahale süreci:

Polis ekipleri, denetimin Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile yetkili mahkeme tarafından verilen önleme arama kararı kapsamında yapıldığını otel yetkililerine bildirdi. Buna rağmen D.G.Ç. ekiplerden arama kararı talep ederek denetime izin vermeyeceğini belirtti ve işlemlerine engel olmaya devam etti. Bu sırada ekiplerin denetime girişinin yetkisiz olduğu yönündeki iddialar, yapılan incelemelerde gerçek dışı olarak değerlendirildi; bazı görevlilerin resmi üniforma giydiği ve kimliklerini ibraz ettikleri belirtildi.

Denetimin sürdürülmesini engelleyen davranışların devam etmesi üzerine polis ekipleri kademeli olarak güç kullandı ve olay yerinde toplam 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan D.G.Ç. için düzenlenen doktor raporunda herhangi bir darp veya yaralanma bulgusuna rastlanmadığı kaydedildi.

arama kararı, deliller ve tespitler:

Olayın ardından cumhuriyet savcısıyla görüşülerek alınan arama kararı doğrultusunda SPA bölümünde arama gerçekleştirildi ve güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. İncelemelerde, denetim anında SPA bölümünde bulunduğu değerlendirilen iki kadının otopark bölümünden kaçarak uzaklaştığı belirlendi.

Ayrıca bir otel çalışanının 2 POS cihazı ile 1 dizüstü bilgisayar sakladığı tespit edildi; bu durumun Vergi Usul Kanunu'na muhalefet kapsamında değerlendirilebileceği kaydedildi. Denetimler sırasında polis ekiplerinin odalarda arama yapmaya çalışmadığı, başlangıçtan itibaren işlemlerin SPA bölümünde sürdürüleceğinin açıkça belirtildiği vurgulandı.

geçmiş denetim kaydı:

Soruşturma sırasında, aynı SPA merkezinin daha önce 8 Eylül 2025 tarihinde de Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince denetlendiği ortaya çıktı. O dönemde SPA bölümünde fuhuş yapıldığı tespit edilmiş ve Çankaya Kaymakamlığı Fuhuş Komisyonu kararıyla işletme 45 gün süreyle mühürlenmişti.

Olayla ilgili soruşturma ve güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi devam ediyor. Yetkililer, denetim sırasında ekiplerin yetkilerine uygun davrandığını ve iddiaların titizlikle araştırıldığını bildirdi.

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