İzmit'te beden eğitimi dersinde fenalaşan Alper Teoman Kavaklı yaşamını yitirdi

İzmit'te beden eğitimi dersinde fenalaşan öğrenci yaşamını yitirdi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir ortaokulda beden eğitimi dersi sırasında fenalaşan 5. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti. Olay, okul çevresinde ve eğitim camiasında derin üzüntü yarattı.

Olayın seyri:

Edinilen bilgilere göre, olay öğle saatlerinde İzmit 50. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu bahçesinde meydana geldi. 5. sınıf öğrencisi Alper Teoman Kavaklı, beden eğitimi dersi sırasında aniden fenalaştı. Durumu fark eden öğretmenlerin ihbarı üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansa alınan öğrencinin kalbinin durduğu öğrenildi ve olay yerinde kalp masajı uygulandı. Daha sonra Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan Kavaklı için hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İnceleme ve takip:

Öğrencinin cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı; okuldaki süreç ve sağlık müdahalesine ilişkin ayrıntılar soruşturma kapsamında değerlendirilecek.

Okul yönetimi ve sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahaleler, olayın ardından yetkililere bildirildi. Gelişmelerle ilgili resmi açıklamalar ve adli tıp raporu bekleniyor.

Kocaeli'de okulda fenalaşan öğrenci hayatını kaybetti