Balıkesir Anahtar Parti gençlik kollarında yeni bir sayfa: 20 isim topluca istifa etti

Anahtar Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Kurucu Başkanı Çağrı Ünal, yaklaşık 1,5 yıldır yürüttüğü görevinden, yönetiminde bulunan 20 üye ile birlikte toplu olarak istifa ettiklerini açıkladı.

istifa açıklaması:

Ünal yaptığı basın açıklamasında görev süresi boyunca büyük bir inanç ve sorumluluk bilinciyle çalıştıklarını belirtti. Başta Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu ve Genel Merkez Gençlik Kolları yönetimine teşekkür eden Ünal, birlikte görev yaptığı yol arkadaşlarına da şükranlarını sundu.

Ünal açıklamasında siyasi mücadelesine farklı sorumluluklarla devam edeceğini vurgulayarak şu ifadeye yer verdi: "Koltuklar kalıcıdır, makam mevki geçicidir. Önemli olan baki kalan bu kubbede hoş bir sadâ imiş."

teşkilatta belirsizlik ve sonrası:

İl Gençlik Kolları yönetiminin toplu istifası sonrası teşkilatta hangi adımların atılacağı merak konusu oldu. Henüz parti merkezi veya il teşkilatından yol haritasına dair resmi bir açıklama paylaşılmadı.

Ünal ve ekibinin ayrılığı, yerel düzeyde organizasyonel ve iletişimsel gündemi öne çıkarırken, ilerleyen günlerde yapılacak açıklamalar teşkilatın yeni yöneliminin belirlenmesinde önemli rol oynayacak.

ANAHTAR PARTİ BALIKESİR İL GENÇLİK KOLLARI KURUCU BAŞKANI ÇAĞRI ÜNAL, YAKLAŞIK 1,5 YILDIR YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVİNDEN, YÖNETİMİNDE BULUNAN 20 ÜYE İLE BİRLİKTE TOPLU OLARAK İSTİFA ETTİKLERİNİ AÇIKLADI.