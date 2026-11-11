İstanbul’da lodos yükseliyor, Fatih ve Yenikapı'da kıyı dalgaları büyüdü

İstanbul’da lodos etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul’da görülen lodos, kent kıyılarında etkisini gösteriyor. Yenikapı ve Fatih hattında zaman zaman yükselen dalgalar sahil şeridinde dikkat çekti.

nerede ve nasıl etkili oldu:

Özellikle Yenikapı Sahili çevresinde ölçülen rüzgâr yönü ve hızı, deniz yüzeyinde dalga yüksekliğinin artmasına yol açtı. Sahile vuran dalgalar, kıyı boyunca su sıçramalarına neden olurken, yürüyüş yapanlar ve deniz kenarındaki yapılar açısından risk oluşturdu.

vatandaşlara ve deniz trafiğine etkileri:

Lodosun etkisiyle kıyı aktivitelerinde azalma gözlenirken, sahil güvenliği açısından dikkatli olunması gerektiği değerlendiriliyor. Marmara Bölgesi için yapılan fırtına ve lodos uyarıları doğrultusunda vatandaşların sahil bölgelerinden uzak durmaları ve yetkililerin çağrılarına uymaları öneriliyor.

Gözlemler, İstanbul kıyılarında dalga yükselmelerinin zaman zaman kıyıya vurduğunu gösteriyor; yetkililerden gelen resmi uyarılar takip edilmeli ve güvenlik önlemleri ihmal edilmemelidir.

YENİKAPI SAHİLİ’NDE ETKİLİ OLAN LODOSLA BERABER YÜKSELEN DALGALAR KIYIYA VURDU.