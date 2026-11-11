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Bitlis Eren kampüsünde 350 fidanla yeşil bir miras bırakıldı

Bitlis Eren Üniversitesi kampüsünde 11 Kasım'da karaçam, sedir ve mavi servi türlerinden 350 fidan dikildi; il genelinde hedef 138 bin.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 13:26

GÜNCELLEME: 11 Kasım 2026 - 13:31

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EDİTÖR: Aslı Han

Bitlis Eren kampüsünde 350 fidanla yeşil bir miras bırakıldı

Bitlis eren üniversitesi kampüsünde ağaçlandırma etkinliği

Bitlis Eren Üniversitesi yerleşkesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen programda Bitlis Orman İşletme Müdürlüğü öncülüğünde 350 fidan toprakla buluşturuldu. "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte karaçam, sedir ve mavi servi türleri tercih edildi.

vali ahmet karakaya'nın vurguları:

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, ağaç dikmenin yalnızca bir günün işi olmadığını; geleceğe duyulan inanç ve nesillere bırakılan en değerli miras olduğunu söyledi. Karakaya, dikilen fidanların zamanla temiz nefes, gölgelik ve dinlenme alanlarına dönüşeceğini belirterek ilin genelinde planlanan 138 bin fidan hedefinin önemine işaret etti. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen kurumlara teşekkür etti ve soğuk havaya rağmen programa katılan çocuklar ile gençleri tebrik etti.

orman işletme müdürlüğünün çalışmaları ve amaçları:

Bitlis Orman İşletme Müdürü Mehmet Fatih Karataş, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün 2019'dan bu yana Tarım ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda kutlandığını hatırlattı. Karataş, her yıl öğrenciler, gençler ve vatandaşların katılımıyla binlerce fidanın dikildiğini ve bu etkinliklerle toplumda ağaç sevgisinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini aktardı. Etkinlikte ilk fidanı Vali Karakaya dikti.

Programa Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Hikmet Ataman, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Etkinlik, doğayı koruma ve orman varlığını artırma hedefleri doğrultusunda sürdürülecek çalışmaların parçası olarak değerlendirildi.

BİTLİS’TE 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE, BİTLİS EREN...

BİTLİS’TE 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE, BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKESİNE 350 FİDAN DİKİLDİ. İL GENELİNDE İSE TOPLAM 138 BİN FİDANIN TOPRAKLA BULUŞTURULACAĞI BİLDİRİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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