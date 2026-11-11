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Silvan yeni hastane kavşağında kamyon devrildi, sürücü yaralandı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde freni boşalan taş yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı; ekipler olay yerine sevk edildi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 13:36

GÜNCELLEME: 11 Kasım 2026 - 13:40

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Silvan yeni hastane kavşağında kamyon devrildi, sürücü yaralandı

silvan'da freni boşalan kamyonun devrilmesi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi yeni hastane kavşağı yakınlarında seyir halindeyken freni boşalan taş yüklü kamyon devrildi. Olayda 1 kişi yaralandı; kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

kaza sonrası ilk müdahale:

Sahada sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Görgü tanıklarının bildirimleriyle olay yerine gelen ekipler, ilk güvenlik önlemlerini aldı ve müdahaleyi koordine etti.

soruşturma ve inceleme:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, olay yerinde tespit çalışmaları yürütürken kazanın nedenine ilişkin detaylı bulguların belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

DİYARBAKIR’IN SİLVAN İLÇESİNDE FRENİ BOŞALAN TAŞ YÜKLÜ KAMYONUN DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN...

DİYARBAKIR’IN SİLVAN İLÇESİNDE FRENİ BOŞALAN TAŞ YÜKLÜ KAMYONUN DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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