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Sivas'ta 41 bin fidanla orman varlığı güçleniyor

Sivas'ta Millî Ağaçlandırma Günü'nde 20 lokasyonda 60 hektarda 41.453 fidan dikildi; 2002'den bu yana 122 milyon fidanla orman varlığı iki katına çıktı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 13:26

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EDİTÖR: Aslı Han

Sivas'ta 41 bin fidanla orman varlığı güçleniyor

etkinlik sahası ve katılımcılar:

Orman Genel Müdürlüğü'nün Millî Ağaçlandırma Günü kapsamında Sivas Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. Programa Vali Yılmaz Şimşek, il protokolü, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

dikiş çalışmaları ve hedefler:

Vali Yılmaz Şimşek, törende Sivas genelinde 20 farklı lokasyonda, toplam 60 hektar alanda 41 bin 453 adet fidanın toprakla buluşturulduğunu açıkladı. Konuşmasında, kampanyaların devlet ile vatandaş iş birliğiyle sürdüğünü vurguladı.

sivas'ın ormanlaşma serüveni:

Şimşek, "Sivas’ta devletimizin gayretiyle, vatandaşlarımızın destekleriyle ve her yıl yapılan bu tür kampanyalar ile 2002 yılından bu tarihe kadar 122 milyon fidan dikilmiştir, bu da Sivas’ta orman varlığında %100 artış demektir. Böylece orman varlığımız %9'dan %18 seviyesine çıkmış oldu. İnşallah çok daha güzel seviyelere geleceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar elleriyle fidan dikimi yaptı. Organizasyon, hem kısa vadede dikim sayılarını artırmayı hem de uzun vadede sürdürülebilir orman örtüsünü güçlendirmeyi hedefliyor.

Etkinlik, Millî Ağaçlandırma Günü'nün 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenmesiyle Türkiye genelinde çevre ve ağaçlandırma bilincinin tazelendiği bir gün olarak kayda geçti.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HER YIL 11 KASIM&#039;DA KUTLANAN MİLLÎ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ ETKİNLİĞİ...

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HER YIL 11 KASIM'DA KUTLANAN MİLLÎ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ ETKİNLİĞİ KAPSAMINDA 81 İLDE EŞ ZAMANLI OLARAK "GELECEĞE NEFES, DÜNYAYA BARIŞ" MOTTOSUYLA BİNLERCE FİDAN TOPRAKLA BULUŞTURULDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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