Şırnak'ta geleceğe nefes veren 8 bin fidanla hatıra ormanı oluşturuldu

Şırnak'ta 8 bin fidan toprakla buluştu

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Şırnak'ta düzenlenen etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde ve Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Geleceğe Nefes kampanyası çerçevesinde 8 bin fidan toprakla buluşturuldu. Etkinlikte doğanın korunması ve gelecek kuşaklara daha yeşil bir çevre bırakılmasının önemi vurgulandı.

Program kapsamında, Şırnak Orman İşletme Müdürlüğü karşısındaki alanda Türkiye Yüzyılı Mehmetçik Hatıra Ormanı oluşturuldu ve buraya ilk fidanlar dikildi. Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, askerler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş etkinliğe katılarak toplu dikimler gerçekleştirdi.

Vali Ekici'nin mesajı:

Etkinlikte konuşan Şırnak Valisi Birol Ekici, Türkiye’nin ağaçlandırma çalışmalarında geldiği konuma işaret ederek 2000 yılından bu yana 7,5 milyar ağacın toprakla buluşturulduğunu hatırlattı. Ekici, Türkiye’nin ağaçlandırmada dünyada dördüncü, Avrupa’da birinci sırada yer aldığını belirtirken, ülke genelinde orman varlığına dikkat çekti.

Vali Ekici, Şırnak özelinde orman varlığına ilişkin olarak ilin yüzde 43’ünün ormanlarla kaplı olduğunu vurguladı ve ‘‘Bu güzel tabiatımızı korumak zorundayız. Kaynaklarımızı gelecek nesillerden ödünç aldık’’ sözleriyle koruma sorumluluğuna dikkat çekti. Ayrıca ormanların korunmasında göçer vatandaşlar ve hayvan sahipleriyle sürdürülen iş birliğinin önemine değindi ve ağaç kesimine karşı tutumlarını net bir şekilde ortaya koydu.

Katılım ve sürdürülebilirlik:

Programa Şırnak Valisi Birol Ekici’nin yanı sıra 23’üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Tunç, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Baz, Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Canik, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul ve Belediye Başkanı Mehmet Yarka ile çok sayıda kurum temsilcisi, STK, öğrenci ve vatandaş katıldı. Etkinlik, farklı toplum kesimlerinin katılımıyla doğaya sahip çıkma bilincini canlı tuttu.

Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kentte yeşil alanların artırılmasının öncelikli hedefleri arasında olduğunu belirtti. Yarka, Millet Bahçesi ve kent orta refüjlerinde yürütülen yeşillendirme çalışmalarına vurgu yaparak dikilen ağaçların korunmasının da sürdürüleceğini ifade etti.

Etkinlik, protokol üyeleri, askerler, öğrenciler ve vatandaşların birlikte çalışmasıyla tamamlandı; fidanlara can sularının verilmesiyle tören sonlandırıldı ve Şırnak’ta oluşturulan Türkiye Yüzyılı Mehmetçik Hatıra Ormanı’na ilk fidanlar resmen dikilmiş oldu.

PROGRAMA ŞIRNAK VALİSİ BİROL EKİCİ, 23’ÜNCÜ PİYADE TÜMEN KOMUTANI TÜMGENERAL HAKAN TUNÇ, ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. İBRAHİM BAZ, CUMHURİYET BAŞSAVCISI YUSUF CANİK, İL JANDARMA KOMUTANI TÜMGENERAL ZAFER TOMBUL, BELEDİYE BAŞKANI MEHMET YARKA, KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ TEMSİLCİLERİ, SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE ÖĞRENCİLER KATILDI.