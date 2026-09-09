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Antalyalılar tanker ve beton mikserleriyle söndürme havuzlarına su taşıdı

Aksu'daki yangına bin 196 personel, 182 arazöz ve 204 araçla müdahale ediliyor; köylüler tanker ve beton mikserleriyle söndürme havuzlarına su taşıdı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 17:33

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Antalyalılar tanker ve beton mikserleriyle söndürme havuzlarına su taşıdı

Antalyalılar tanker ve beton mikserleriyle söndürme havuzlarına su taşıdı

Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Karaöz Mahallesi nde 7 Eylül saat 16.25'te başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Üçüncü gününde enerjisi düşürülen yangında soğutma ve kontrol çalışmaları aralıksız sürüyor.

müdahale gücü ve operasyonun boyutu:

Sahada görev yapan ekip sayısı ve araç sayısı yangının büyüklüğüne işaret ediyor. Yangınla mücadelede bin 196 personel, 182 arazöz, 77 iş makinesi ve 204 araç görev yapıyor. Karadan ve havadan yürütülen çalışmalarda, yeniden alevlenen noktalara eş zamanlı müdahale ediliyor.

vatandaşların desteği ve su ikmali:

Çalışmalara sadece profesyonel ekipler değil, bölge halkı da aktif destek veriyor. Köylüler, traktörlerine bağladıkları tankerlerle, arazözlerle ve beton mikserleri ile yangın söndürme havuzlarına su taşıdı. Bu yerel seferberlik, özellikle su kaynağının uzak olduğu alanlarda müdahaleyi hızlandırdı.

Havadan müdahaleyi yürüten helikopterler, söndürme havuzlarından peş peşe su alarak yeniden alevlenen noktalara bırakıyor. Kara ekipleri ise soğutma çalışmalarına devam edip yangının kontrol altına alınmasını sağlama çabalarını yoğunlaştırdı.

Rüzgarın zaman zaman etkili olması, alevlenmelerin yeniden görüldüğü alanlarda ekiplerin tetikte kalmasını gerektiriyor. Yetkililer, kontrol sağlanana dek hem havadan hem de karadan müdahalelerin sürdürüleceğini belirtiyor.

Yangınla mücadelede professional ekiplerin koordinasyonu ile vatandaşların sağladığı pratik destek, söndürme ve soğutma çalışmalarının etkinliğini artırıyor. Bölgedeki kontrol ve soğutma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

ANTALYA&#039;NIN AKSU İLÇESİNDE 7 EYLÜL&#039;DE BAŞLAYAN VE ENERJİSİNİN DÜŞÜRÜLEN YANGINDA SOĞUTMA VE...

ANTALYA'NIN AKSU İLÇESİNDE 7 EYLÜL'DE BAŞLAYAN VE ENERJİSİNİN DÜŞÜRÜLEN YANGINDA SOĞUTMA VE KONTROL ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR. RÜZGARIN ETKİSİYLE YENİDEN ALEVLENEN NOKTALARA EKİPLER HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİYOR.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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