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Sermaye piyasası soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya, eşi ve eski SPK başkanı adliyede

Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, sermaye piyasası soruşturmasında şüpheli olarak İstanbul Adliyesi'ne geldi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 11:12

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sermaye piyasası soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya, eşi ve eski SPK başkanı adliyede

Adliyeye geliş

Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla İstanbul Adliyesi'ne geldi.

İfade süreci:

Üç isim, soruşturma kapsamında ifade vermek üzere adliyeye başvurdu. İfade alma işlemleri ve soruşturmanın ilerleyişi yetkili mercilerce yürütülecek.

Soruşturmanın odağı:

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, soruşturmanın merkezinde sermaye piyasası işlemleri bulunuyor; adliyedeki işlemler sürecin bir parçası olarak kayda geçecek.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA VE EŞİ İLYAS KAYA &quot;ŞÜPHELİ&quot; SIFATIYLA İFADE VERMEK ÜZERE İSTANBUL...

FATMA BETÜL SAYAN KAYA VE EŞİ İLYAS KAYA "ŞÜPHELİ" SIFATIYLA İFADE VERMEK ÜZERE İSTANBUL ADLİYESİNE GELDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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