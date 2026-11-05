Sermaye piyasası soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya, eşi ve eski SPK başkanı adliyede

Adliyeye geliş

Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla İstanbul Adliyesi'ne geldi.

İfade süreci:

Üç isim, soruşturma kapsamında ifade vermek üzere adliyeye başvurdu. İfade alma işlemleri ve soruşturmanın ilerleyişi yetkili mercilerce yürütülecek.

Soruşturmanın odağı:

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, soruşturmanın merkezinde sermaye piyasası işlemleri bulunuyor; adliyedeki işlemler sürecin bir parçası olarak kayda geçecek.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA VE EŞİ İLYAS KAYA "ŞÜPHELİ" SIFATIYLA İFADE VERMEK ÜZERE İSTANBUL ADLİYESİNE GELDİ.