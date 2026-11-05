Müteahhitlik ofisinde çatışma: uzaklaştırma kararının ardından iki kişi yaralandı

Olayın detayları:

Samsun’un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Ferah Sokak üzerinde bulunan Kurtoğlu İş Merkezi’nin 2. katındaki bir müteahhitlik ofisinde silahlı saldırı meydana geldi. İddiaya göre, M.T.Y. (35), hakkında uzaklaştırma kararı bulunan G.K. (34)’nin çalıştığı büroya giderek burada tabancayla ateş açtı. Olayda, müteahhit M.E. (46) ile G.K. yaralandı.

Yaralıların durumu:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve iki ambulansla hastanelere kaldırıldılar. Resmi açıklamalarda yaralıların tedavisine ilişkin ayrıntılar paylaşılmadı.

Soruşturma ve şüphelinin ifadesi:

Olayın ardından kaçmaya çalışırken, bölgede devriye görevi yapan çevik kuvvet polisleri tarafından yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan M.T.Y., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Şüpheli, saldırının alacak-verecek meselesinden kaynaklandığını öne sürdü; soruşturma polis ekipleri tarafından sürdürülüyor.

SAMSUN'UN İLKADIM İLÇESİNDE BİR MÜTEAHHİTLİK OFİSİNDE 2 KİŞİYİ SİLAHLA YARALAYAN M.Y.T.(35) ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.