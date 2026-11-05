Dolar 50,0442 +0,04%
Euro 56,3880 +0,25%
Bist 11.460,69 -0,15%
Altın Gram 6.658,03 +1,60%
EUR/USD 1,1247 +0,11%
Brent Petrol 95,43 +0,86%
--°

Gençlerin müdahalesiyle Siirt'te taşlı yol kısa süreliğine açıldı

Siirt'in Baykan ilçesi Dörtulalar mevkiinde heyelan riski sonrası yola düşen kaya parçalarını gençler kendi imkanlarıyla temizleyip yolu ulaşıma açtı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 11:12

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Gençlerin müdahalesiyle Siirt'te taşlı yol kısa süreliğine açıldı

olay ve müdahale:

Siirt'in Baykan ilçesi sınırlarında yer alan Dörtulalar mevkiinde heyelan tehlikesi nedeniyle riskli anlar yaşandı. Bölgeden kopan kaya ve toprak parçalarının yola düşmesi sonucu güzergahın bir bölümü ulaşıma kapandı. Olay yerinde bulunan bir grup genç, karşılaştıkları bu durumu görmezden gelmeyerek kendi imkanlarıyla müdahalede bulundu.

Gençler ellerindeki araç ve malzemelerle yoldaki taşları ve kaya parçalarını kaldırarak yolun yeniden ulaşıma açılmasını sağladı. Müdahalenin yolu tamamen ve kalıcı olarak güvenli hale getirmediği, bölgedeki heyelan riskinin sürdüğü belirtildi.

yetkililerin uyarıları:

Yetkililer, bölgedeki artan heyelan riski nedeniyle sürücüleri can ve mal güvenliği açısından uyarıyor. Sürücülerin bu güzergâhı kullanırken dikkatli ve tedbirli olmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiği vurgulandı. Ani çökme ve taş düşmesi gibi durumlara karşı hızın düşürülmesi, takip mesafesinin korunması ve gerekiyorsa alternatif güzergahların tercih edilmesi tavsiye edildi.

toplumsal duyarlılık ve risk yönetimi:

Bölgedeki gençlerin müdahalesi, yerel dayanışma örneği olarak öne çıktı; ancak uzmanlar ve yetkililer, bu tür doğa kaynaklı risklerin profesyonel ekiplerce değerlendirilip müdahale edilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Bölgedeki tehlike tamamen geçene kadar vatandaşların uyarılara ve güvenlik işaretlerine hassasiyetle uyması önem taşıyor.

SİİRT’İN BAYKAN İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE YER ALAN DÖRTULALAR MEVKİİNDE HEYELAN TEHLİKESİ...

SİİRT’İN BAYKAN İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE YER ALAN DÖRTULALAR MEVKİİNDE HEYELAN TEHLİKESİ BULUNDUĞU BİLDİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bungalov evde çiftin silahlı ölümü üzerine soruşturma
images

Denizli'de geceyi aydınlatan yangın bir evi kullanılamaz hale getirdi
images

Siverek'te dijital izler sonucu yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi
images

Ayaz köyünde yağmur tedirginliği: dere evlerin bahçesine dayandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Beyağaç'ta itfaiyeye moral turu: kaymakam Servet Haydari ekiplerle buluştu

Ata'nın sevdiği ezgilerle anma gecesi

Midyat devlet hastanesinden hafta sonu kbb polikliniği hizmeti

Denizli'de geceyi aydınlatan yangın bir evi kullanılamaz hale getirdi

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam