Gençlerin müdahalesiyle Siirt'te taşlı yol kısa süreliğine açıldı

olay ve müdahale:

Siirt'in Baykan ilçesi sınırlarında yer alan Dörtulalar mevkiinde heyelan tehlikesi nedeniyle riskli anlar yaşandı. Bölgeden kopan kaya ve toprak parçalarının yola düşmesi sonucu güzergahın bir bölümü ulaşıma kapandı. Olay yerinde bulunan bir grup genç, karşılaştıkları bu durumu görmezden gelmeyerek kendi imkanlarıyla müdahalede bulundu.

Gençler ellerindeki araç ve malzemelerle yoldaki taşları ve kaya parçalarını kaldırarak yolun yeniden ulaşıma açılmasını sağladı. Müdahalenin yolu tamamen ve kalıcı olarak güvenli hale getirmediği, bölgedeki heyelan riskinin sürdüğü belirtildi.

yetkililerin uyarıları:

Yetkililer, bölgedeki artan heyelan riski nedeniyle sürücüleri can ve mal güvenliği açısından uyarıyor. Sürücülerin bu güzergâhı kullanırken dikkatli ve tedbirli olmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiği vurgulandı. Ani çökme ve taş düşmesi gibi durumlara karşı hızın düşürülmesi, takip mesafesinin korunması ve gerekiyorsa alternatif güzergahların tercih edilmesi tavsiye edildi.

toplumsal duyarlılık ve risk yönetimi:

Bölgedeki gençlerin müdahalesi, yerel dayanışma örneği olarak öne çıktı; ancak uzmanlar ve yetkililer, bu tür doğa kaynaklı risklerin profesyonel ekiplerce değerlendirilip müdahale edilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Bölgedeki tehlike tamamen geçene kadar vatandaşların uyarılara ve güvenlik işaretlerine hassasiyetle uyması önem taşıyor.

SİİRT’İN BAYKAN İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE YER ALAN DÖRTULALAR MEVKİİNDE HEYELAN TEHLİKESİ BULUNDUĞU BİLDİRİLDİ.