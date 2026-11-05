Niğde'de jandarma yol kontrolünde 316 paket kaçak sigara ele geçirdi

Olayın ayrıntıları:

Niğde'nin merkeze bağlı Yeşilgölcük beldesinde, Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen rutin yol kontrolünde durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Yapılan aramada 316 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Soruşturma ve ilerleyen işlemler:

Yetkililer tarafından konuya ilişkin yürütülen işlemlerin ve soruşturmanın sürdüğü kaydedildi. Olayla ilgili ayrıntıların adli süreç ilerledikçe netleşeceği belirtildi.

NİĞDE’NİN MERKEZE BAĞLI YEŞİLGÖLCÜK BELDESİNDE JANDARMA EKİPLERİNİN BİR ARAÇTA YAPTIĞI ARAMADA 316 PAKET GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA ELE GEÇİRİLDİ.