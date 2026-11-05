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Niğde'de jandarma yol kontrolünde 316 paket kaçak sigara ele geçirdi

Niğde'nin Yeşilgölcük'te jandarma, rutin yol kontrolünde bir araçta 316 paket gümrük kaçağı sigara buldu; bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 11:07

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Niğde'de jandarma yol kontrolünde 316 paket kaçak sigara ele geçirdi

Olayın ayrıntıları:

Niğde'nin merkeze bağlı Yeşilgölcük beldesinde, Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen rutin yol kontrolünde durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Yapılan aramada 316 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Soruşturma ve ilerleyen işlemler:

Yetkililer tarafından konuya ilişkin yürütülen işlemlerin ve soruşturmanın sürdüğü kaydedildi. Olayla ilgili ayrıntıların adli süreç ilerledikçe netleşeceği belirtildi.

NİĞDE’NİN MERKEZE BAĞLI YEŞİLGÖLCÜK BELDESİNDE JANDARMA EKİPLERİNİN BİR ARAÇTA YAPTIĞI ARAMADA 316...

NİĞDE’NİN MERKEZE BAĞLI YEŞİLGÖLCÜK BELDESİNDE JANDARMA EKİPLERİNİN BİR ARAÇTA YAPTIĞI ARAMADA 316 PAKET GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA ELE GEÇİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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