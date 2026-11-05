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Cumayeri'nde 29 Ekim coşkusunu voleybolla taçlandıran belediye kupaya uzandı

29 Ekim dolayısıyla düzenlenen voleybol turnuvasında Cumayeri Belediye Spor şampiyon oldu; Cumayeri Ortaokulu ikinci, Cumayeri Müftülüğü üçüncü.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 11:14

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Cumayeri'nde 29 Ekim coşkusunu voleybolla taçlandıran belediye kupaya uzandı

Turnuva sona erdi:

Düzce’nin Cumayeri ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası, final karşılaşmalarıyla tamamlandı. Organizasyon, Cumayeri Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi ve ilçedeki kurumları sporun birleştirici gücü etrafında bir araya getirdi.

Çekişmeli final ve sonuçlar:

Turnuva boyunca takımların sergilediği mücadele ve fair-play anlayışı müsabakalara renk kattı. Final maçını kazanan Cumayeri Belediye Spor şampiyonluğa ulaşırken, Cumayeri Ortaokulu turnuvayı ikinci, Cumayeri Müftülüğü ise üçüncü sırada tamamladı.

Ödül töreni ve başkanın mesajı:

Turnuvanın ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupaları ve ödülleri Cumayeri Kaymakamı Ceyhun Denli ile Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu tarafından takdim edildi. Başkan Koloğlu, törende yaptığı değerlendirmede etkinliğin Cumhuriyet Bayramı coşkusunu sporla birleştirdiğini vurgulayıp tüm sporcuları tebrik etti.

Koloğlu, kurumlar arasındaki dostluk ve dayanışmanın güçlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, ilçedeki gençlerin ve sporun desteklenmeye devam edeceğini belirtti. Organizasyonun hem rekabet hem de birliktelik açısından olumlu bir örnek oluşturduğu ifade edildi.

DÜZCE’NİN CUMAYERİ İLÇESİNDE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN...

DÜZCE’NİN CUMAYERİ İLÇESİNDE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN KURUMLAR ARASI VOLEYBOL TURNUVASI SONA ERDİ. BÜYÜK ÇEKİŞMEYE SAHNE OLAN TURNUVADA CUMAYERİ BELEDİYE SPOR ŞAMPİYONLUK KUPASINI KAZANDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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