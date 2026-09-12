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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 20 bin sentetik hap ele geçirildi, yedi kişi tutuklandı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Korkuteli operasyonunda ev ve iş yerlerinde 20 bin sentetik hap ele geçirildi; 9 kişiden 7'si tutuklandı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 11:05

GÜNCELLEME: 12 Eylül 2026 - 11:16

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 20 bin sentetik hap ele geçirildi, yedi kişi tutuklandı

olayın kısa özeti:

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 20 bin adet sentetik hap ele geçirildi. Operasyon, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütüldü.

operasyonun ayrıntıları:

Şüphelilerin tespiti sonrası Korkuteli'de belirlenen adreslerde hem ikamet hem de iş yerlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda ele geçirilen maddeler ve delillere el konuldu, olayla ilgili olarak 9 şüpheli gözaltına alındı ve adli işlemler başlatıldı.

şüpheliler ve yargılama süreci:

Adli işlemlerin tamamlanmasının ardından şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma ve delillerin değerlendirilmesine ilişkin işlemler sürüyor.

ANTALYA’NIN KORKUTELİ İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 20 BİN...

ANTALYA’NIN KORKUTELİ İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 20 BİN ADET SENTETİK HAP ELE GEÇİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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