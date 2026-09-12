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Ulu Baba zirvesinde inanç ve doğa buluşması

Adıyaman'ın 2 bin 600 rakımlı Ulu Baba Dağı'ndaki Hüseyin Gazi Türbesi, zorlu iklimlere rağmen yazın binlerce ziyaretçiyi dua ve lokma ile ağırlıyor.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 11:47

GÜNCELLEME: 12 Eylül 2026 - 11:50

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ulu Baba zirvesinde inanç ve doğa buluşması

Ulu Baba zirvesinde yoğun ziyaretçi akını

Adıyaman’ın 2 bin 600 metre rakımlı Ulu Baba Dağı zirvesinde yer alan Hüseyin Gazi Türbesi, zorlu ulaşım ve sert hava koşullarına karşın yaz aylarında binlerce kişiyi ağırlıyor. Bölge halkının inanç odağı haline gelen türbe, hem yöresel geleneklerin sürdüğü hem de coğrafyanın zorluklarını gösteren nadir noktalar arasında.

Tarihçe ve efsane:

Yerel rivayetlere göre efsanevi halk kahramanı Battal Gazi’nin babası olarak bilinen Hüseyin Gazi, 8. yüzyılda Emeviler döneminde Bizanslılara karşı düzenlenen seferler sırasında bölgeye gelmiş, avlandığı sırada düşman tarafından hileyle öldürülmüş. Hüseyin Gazi’nin öldürüldüğü yere defnedildiği ve zirvede bulunan türbenin de bu nedenle ziyaret edildiği ifade ediliyor.

Ziyaret, ritüel ve bölge halkı:

Her yaz başta Adıyaman olmak üzere Malatya ve Gaziantep’ten de gelen vatandaşlar, türbeyi ziyaret edip dua ediyor, kurban kesiyor ve geleneksel olarak lokma dağıtıyor. Ziyaretçiler arasından Yusuf Coşkun, türbeyle ilgili şunları söylüyor: "Battal Gazi’nin babası burada. Malatya’da savaş yapmış, gelmiş burada şehit düşmüş. Yüksek bir dağ, yazın geliyoruz. Millet geliyor, adaklar adıyor. Onun için yazın dışında buraya gelmek zor. Herkes geliyor, lokmasını yapıyor, gidiyor."

Bir diğer ziyaretçi Deniz Şahin de bölgenin önemini vurgulayarak, "Burası 2 bin 600 rakımdan oluşan Ulu Baba Dağı. Adıyaman’ın en yüksek dağlarından biri. Battal Gazi’nin babası, Malatya Serdarı Hüseyin Gazi’nin burada yattığını biliyoruz. Her sene muhakkak bu bölgede yaşayan herkes buraya geliyor" diye konuştu.

İklim ve ulaşım koşulları:

Ulu Baba, yılın büyük bölümünde sert hava koşullarının etkisinde kalıyor. Kış aylarında 3-4 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle bölgeye ulaşım güçleşiyor; dağın kuzey yamaçlarında kar kütleleri yaz aylarında dahi uzun süre erimiyor. Ziyaretçilerden Deniz Şahin, bu duruma dikkat çekerek, "Hava şartlarından dolayı yazın gelebiliyoruz. Buranın coğrafi şartlarından dolayı yazın bile çok soğuk oluyor. Kışın 3-4 metreyi bulan kar var burada. Çok yüksek miktarda kar oluşuyor. Kuzey tarafı olduğu için Ağustos’un ortalarına kadar burada kar bulabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sonuç olarak, hem tarihî efsanesinin taşıdığı anlam hem de zorlu doğa koşullarının oluşturduğu özgün ortam, Hüseyin Gazi Türbesi’ni bölge halkı için vazgeçilmez bir ziyaret noktası haline getiriyor. Yaz mevsimi kısıtlı zaman diliminde yoğunlaşan ziyaretler, yerel geleneklerin canlı kalmasını sağlıyor.

ADIYAMAN’IN 2 BİN 600 METRE RAKIMLI ULU BABA DAĞI’NIN ZİRVESİNDE BULUNAN HÜSEYİN GAZİ TÜRBESİ...

ADIYAMAN’IN 2 BİN 600 METRE RAKIMLI ULU BABA DAĞI’NIN ZİRVESİNDE BULUNAN HÜSEYİN GAZİ TÜRBESİ, ZORLU ULAŞIM VE HAVA ŞARTLARINA RAĞMEN YAZ AYLARINDA BİNLERCE ZİYARETÇİYİ AĞIRLIYOR.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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