Eskişehir'de yalnız yaşayan Mehmet Ali Köse evinde ölü bulundu

Eskişehir'de evinde ölü bulunan 69 yaşındaki Mehmet Ali Köse

Tepebaşı ilçesi Zincirlikuyu Mahallesi Taç Sokak'ta yaşayan Mehmet Ali Köse (69), yakınları tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. Edinilen bilgiye göre Köse'nin bir süredir hasta olduğu öğrenildi.

112 ekipleri ve ilk müdahale:

İhbar üzerine adrese 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Köse'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olayın ardından polis ekipleri ve belediye tabibi bölgeye intikal etti.

Resmi işlemler ve cenazenin teslimi:

Belediye tabibi tarafından yapılan ön incelemede ölüm doğal olarak değerlendirildi. Gerekli tutanakların tutulmasının ardından cenaze aile yakınlarına teslim edildi ve olayla ilgili adli bir işlem başlatılmadı.

Olay, mahallede ve yakın çevrede yetkililerce kayıt altına alınıp süreç aileye teslim edilerek tamamlandı.

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