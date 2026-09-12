Dolar 48,5546 +0,05%
Euro 56,3209 -0,12%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.882,58 +0,04%
EUR/USD 1,1602 -0,09%
Brent Petrol 104,61 -2,81%
--°

Eskişehir'de yalnız yaşayan Mehmet Ali Köse evinde ölü bulundu

Tepebaşı'nda yalnız yaşayan 69 yaşındaki Mehmet Ali Köse, yakınlarının ihbarıyla evinde hareketsiz bulundu; belediye tabibi ölümü doğal olarak raporladı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 11:45

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Eskişehir'de yalnız yaşayan Mehmet Ali Köse evinde ölü bulundu

Eskişehir'de evinde ölü bulunan 69 yaşındaki Mehmet Ali Köse

Tepebaşı ilçesi Zincirlikuyu Mahallesi Taç Sokak'ta yaşayan Mehmet Ali Köse (69), yakınları tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. Edinilen bilgiye göre Köse'nin bir süredir hasta olduğu öğrenildi.

112 ekipleri ve ilk müdahale:

İhbar üzerine adrese 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Köse'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olayın ardından polis ekipleri ve belediye tabibi bölgeye intikal etti.

Resmi işlemler ve cenazenin teslimi:

Belediye tabibi tarafından yapılan ön incelemede ölüm doğal olarak değerlendirildi. Gerekli tutanakların tutulmasının ardından cenaze aile yakınlarına teslim edildi ve olayla ilgili adli bir işlem başlatılmadı.

Olay, mahallede ve yakın çevrede yetkililerce kayıt altına alınıp süreç aileye teslim edilerek tamamlandı.

ESKİŞEHİR&#039;DE EVİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNAN 69 YAŞINDAKİ ADAMIN ÖLÜMÜ NORMAL OLARAK...

ESKİŞEHİR'DE EVİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNAN 69 YAŞINDAKİ ADAMIN ÖLÜMÜ NORMAL OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Samsun'da derin sondajdan çıkan gaz için KBRN ölçümü ve üç saatlik izleme
images

Soruşturma kapsamında Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açıldı
images

Menderes'te bandrolsüz tütün operasyonu: 250 bin liralık ürün ele geçirildi
images

Adıyaman'da ev yangını kısa sürede kontrol altına alındı, 3 kişi dumandan etkile...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kozanlı çocuklardan yangınzedelere el uzatan mahalle tezgâhı

Palamut rağbeti tezgahları canlandırdı

Samsun'da derin sondajdan çıkan gaz için KBRN ölçümü ve üç saatlik izleme

Prensesin adını taşıyan göçmen leylek karaman’da ölü bulundu

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı

Son yolculuğuna uğurlanacak Serhat Kılıç'ın tören programı açıklandı