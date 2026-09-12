Erdemli'de tarım ulaşımı güçlendirildi: 5 bin 800 metre sıcak asfalt

Çalışmanın özeti

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Erdemli ilçesinde birçok mahalleyi birbirine bağlayan grup yolunda kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirdi. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Esenpınar Mahallesinden geçen ve 20'den fazla mahalle ile Silifke ilçesine bağlantı sağlayan yolun 5 bin 800 metrelik bölümünü Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfaltla kapladı.

çalışmanın ayrıntıları:

Yapılan çalışmada mevcut, deforme olmuş asfalt tabakası kaldırıldı ve yol yüzeyine BSK tipi sıcak asfalt serildi. Ekipler altyapı ve kaplama işlemlerini koordineli biçimde yürüterek ulaşım güvenliğini ve sürüş konforunu artırmayı hedefledi. Yenileme, yolun uzunluğu ve ulaşım yoğunluğu göz önüne alınarak planlandı.

bölge için önemi:

Bahsi geçen grup yolu, sadece Erdemli ile Silifke arasındaki günlük ulaşımı kolaylaştırmakla kalmıyor; aynı zamanda bölgenin tarımsal üretim hattı için de kritik bir güzergâh oluşturuyor. Yolun, Konya ve Karamana da bağlantı sağladığı belirtiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinatörü Vedat Uzunbağ konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Bu bölge, özellikle sonbaharda sebze ve meyvelerin yetiştiği bir bölge. Esenpınar yolu, tarım ürünlerinin sebze ve meyve haline ulaştırılması için ihtiyaç olan bir yol. Bu yıl bu yolda 5 bin 800 metre sıcak asfalt çalışması yapıldı. Halk çok memnun".

Ulaşıma ve tarıma hizmet eden bu tür grup yolu yatırımları, bölge ekonomisinin lojistik açıdan daha verimli işlemesine katkı sağlıyor. Yenilenen kaplama, taşıtların ve tarım araçlarının güvenli geçişini destekleyerek ürünlerin pazara ulaşım sürecini kısaltmayı amaçlıyor.

MERSİN’DE 20’DEN FAZLA MAHALLE İLE SİLİFKE İLÇESİNE BAĞLANTI SAĞLAYAN GRUP YOLUNUN 5 BİN 800 METRELİK BÖLÜMÜ SICAK ASFALTLA YENİLENDİ.