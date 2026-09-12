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Afyonkarahisar'da kesinleşmiş cezayla aranan FETÖ şüphelisi yakalandı

Afyonkarahisar polisi, FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan N.İ.'yi kent merkezinde yakalayıp tutukladı ve cezaevine gönderdi.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 11:47

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Afyonkarahisar'da kesinleşmiş cezayla aranan FETÖ şüphelisi yakalandı

olay ve yakalama

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında kent merkezinde bir kişiyi gözaltına aldı. Yapılan incelemede şahsın örgüte üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile arandığı belirlendi.

N.İ. olduğu tespit edilen şüpheli, ekiplerin takip ve çalışma sonucu yakalanarak emniyete götürüldü. Yakalamaya ilişkin ayrıntılı zaman ve yöntem bilgileri kamuoyuyla paylaşılmadı.

adli süreç

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkeme kararına istinaden şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

emniyetin çalışması ve sonuç

İl Emniyet Müdürlüğü'nün aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonları kapsamında yapılan tespit ve yakalama, dosya kapsamındaki cezanın infazı yönünde sonuçlandı. Olayla ilgili soruşturma ve takip işlemleri yetkili birimlerce sürdürülüyor.

AFYONKARAHİSAR&#039;DA FETÖ SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA SUÇUNDAN 6 YIL HAPİS CEZASI İLE ARANAN...

AFYONKARAHİSAR'DA FETÖ SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA SUÇUNDAN 6 YIL HAPİS CEZASI İLE ARANAN ŞAHIS POLİS TARAFINDAN YAKALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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