Kütahya'da Siberay ekipleri internet güvenliği farkındalığını güçlendiriyor

Kapsam ve uygulama:

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Siberay ekipleri, ilçede siber suçların önlenmesi ve halkın internet ortamındaki tehditlere karşı bilinçlendirilmesi amacıyla saha çalışmaları gerçekleştirdi. Çalışmalar il genelinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlar ile esnafların olduğu noktalarda düzenlendi ve doğrudan bilgilendirme yapıldı.

Siber güvenlik başlıkları:

Gerçekleştirilen bilgilendirmelerde güvenli internet kullanımı, internet üzerinden artan dolandırıcılık yöntemleri, yasa dışı bahis faaliyetlerinin oluşturduğu tehlikeler ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele konuları ele alındı. Ekipler, çevrim içi kimlik avı, sahte alışveriş siteleri ve dolandırıcı uygulamalar gibi yaygın örnekleri açıklayarak vatandaşların erken farkındalık geliştirmesine odaklandı.

Vatandaşlara verilen uyarılar:

Siberay ekipleri vatandaşları özellikle kişisel ve finansal bilgilerini tanımadıkları kişilerle paylaşmamaları, doğruluğundan emin olmadıkları bağlantılara tıklamamaları ve şüpheli internet sitelerinden uzak durmaları konusunda uyardı. Ayrıca banka bilgisi, kimlik bilgileri veya tek kullanımlık şifre taleplerine karşı temkinli olunması gerektiği vurgulandı.

Çalışmaların temel amacı, siber tehditler karşısında toplumun direnç kazanmasını sağlamak ve suçların gerçekleşmeden önce önlenmesine katkı sunmaktır. Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, siber dünyadaki risklere karşı toplumsal farkındalığın artırılması ve güvenli internet kullanımının yaygınlaştırılması yönündeki bilgilendirme faaliyetlerinin sürdürüleceğini bildirdi.

KÜTAHYA’DA SİBERAY EKİPLERİNDEN VATANDAŞLARA SİBER GÜVENLİK UYARISI