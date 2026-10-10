Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Bulanık'ta Gençlerbirliği farklı başlangıç yaptı

Muş Süper Amatör Küme açılış maçında Bulanık Gençlerbirliği, Bulanık Bilican'ı 7-0 yenip sezona galibiyetle başladı; kaymakam sporu ve gençliği destekledi.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 15:44

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Bulanık'ta Gençlerbirliği farklı başlangıç yaptı

Bulanık'ta Gençlerbirliği farklı başlangıç yaptı

Muş Süper Amatör Küme sezonunun ilk karşılaşmasında Bulanık Gençlerbirliği Spor Kulübü, ilçe derbisinde Bulanık Bilican Spor'u 7-0 mağlup ederek yeni sezona üç puanla başladı.

Karşılaşma Bulanık Stadı'nda saat 13.00'te başladı. Ev sahibi ekip maç boyunca baskılı bir oyun sergileyerek rakip kalede etkili oldu ve bulduğu gol fırsatlarını değerlendirdi.

maçın özeti:

Bulanık Gençlerbirliği hücumda hızlı ve organize görüntü verdi; savunmada ise disiplinli duruşunu korudu. Rakibine alan bırakmayan ev sahibi takım, maçın kontrolünü elinde tutarak skoru farklı lehine çevirdi. Son düdükle birlikte skor tabelası 7-0 olarak kaydedildi ve takım sezona moral verici bir başlangıç yaptı.

kaymakamın değerlendirmesi:

Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, ilçede futbol müsabakalarının düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Koşansu, 'Bulanık’ta gençlerimizin sporla iç içe olduğunu görmek ve ilçemizde futbol müsabakalarının düzenlenmesi bizleri mutlu ediyor. Spor, gençlerimizin fiziksel ve sosyal gelişimine katkı sunmasının yanı sıra disiplinli olmayı, takım ruhunu ve birlikte hareket etmeyi de öğretiyor. Gençlerimizin enerjilerini sporla değerlendirmeleri, kendilerini geliştirmeleri ve yeteneklerini ortaya koymaları büyük önem taşıyor. İlçemizde iki takımımızın sahaya çıkarak mücadele etmesi, futbol heyecanının yaşanması ve vatandaşlarımızın karşılaşmaları takip etmesi sevindirici. Bizler de gençlerimizin spor yapabilecekleri imkânların artmasını ve Bulanık’ta sportif faaliyetlerin yaygınlaşmasını önemsiyoruz. Amacımız, gençlerimizin farklı branşlarda kendilerini geliştirmelerine imkân sağlamak ve ilçemizin spor alanında daha iyi noktalara gelmesine katkıda bulunmaktır. Yeni sezonun ilk karşılaşmasında mücadele eden iki takımımızı da tebrik ediyorum'

Maç ve kaymakamın açıklamaları, ilçede spora verilen önemin işareti olarak değerlendirildi; sezonun ilerleyen haftalarında takımların performansları takip edilecek.

MUŞ SÜPER AMATÖR KÜME SEZONUNUN İLK MAÇINDA BULANIK GENÇLERBİRLİĞİ SPOR KULÜBÜ, BULANIK BİLİCAN...

MUŞ SÜPER AMATÖR KÜME SEZONUNUN İLK MAÇINDA BULANIK GENÇLERBİRLİĞİ SPOR KULÜBÜ, BULANIK BİLİCAN SPOR'U 7-0 MAĞLUP ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tek idmanla maça çıktı, Storck takımı tebrik etti
images

antalyaspor'un galibiyeti, boluspor'un dersleri: teknik sorumlular değerlendirdi
images

Stef Wils: ilk yarıda fırsatları bitiremedik, sonuca yazık oldu
images

Samsunspor ile Trabzonspor maçı ilk 15 dakikada golsüz eşitlikle devam ediyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tek idmanla maça çıktı, Storck takımı tebrik etti

antalyaspor'un galibiyeti, boluspor'un dersleri: teknik sorumlular değerlendirdi

Kadim şehirlerin lezzetleri Muratpaşa'da bir araya geldi

Adliye önündeki şüpheli paket fünye ile kontrollü şekilde imha edildi

TREND HABERLER

Demir'den alaturka dokunuşlu elektronik ballad: yeni single 'Senden Sonra' yayımlandı

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Bakü'de prova: Fenerbahçe N’Golo Kante ve Çağrı Balta'nın golleriyle 2-0 kazandı

Minik öğrenciler emniyet ve nüfus müdürlüklerinde vatandaşlık dersini yerinde deneyimledi

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Çivril'de camiler haftası kapsamında sabah namazı buluşması