Bulanık'ta Gençlerbirliği farklı başlangıç yaptı

Muş Süper Amatör Küme sezonunun ilk karşılaşmasında Bulanık Gençlerbirliği Spor Kulübü, ilçe derbisinde Bulanık Bilican Spor'u 7-0 mağlup ederek yeni sezona üç puanla başladı.

Karşılaşma Bulanık Stadı'nda saat 13.00'te başladı. Ev sahibi ekip maç boyunca baskılı bir oyun sergileyerek rakip kalede etkili oldu ve bulduğu gol fırsatlarını değerlendirdi.

maçın özeti:

Bulanık Gençlerbirliği hücumda hızlı ve organize görüntü verdi; savunmada ise disiplinli duruşunu korudu. Rakibine alan bırakmayan ev sahibi takım, maçın kontrolünü elinde tutarak skoru farklı lehine çevirdi. Son düdükle birlikte skor tabelası 7-0 olarak kaydedildi ve takım sezona moral verici bir başlangıç yaptı.

kaymakamın değerlendirmesi:

Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, ilçede futbol müsabakalarının düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Koşansu, 'Bulanık’ta gençlerimizin sporla iç içe olduğunu görmek ve ilçemizde futbol müsabakalarının düzenlenmesi bizleri mutlu ediyor. Spor, gençlerimizin fiziksel ve sosyal gelişimine katkı sunmasının yanı sıra disiplinli olmayı, takım ruhunu ve birlikte hareket etmeyi de öğretiyor. Gençlerimizin enerjilerini sporla değerlendirmeleri, kendilerini geliştirmeleri ve yeteneklerini ortaya koymaları büyük önem taşıyor. İlçemizde iki takımımızın sahaya çıkarak mücadele etmesi, futbol heyecanının yaşanması ve vatandaşlarımızın karşılaşmaları takip etmesi sevindirici. Bizler de gençlerimizin spor yapabilecekleri imkânların artmasını ve Bulanık’ta sportif faaliyetlerin yaygınlaşmasını önemsiyoruz. Amacımız, gençlerimizin farklı branşlarda kendilerini geliştirmelerine imkân sağlamak ve ilçemizin spor alanında daha iyi noktalara gelmesine katkıda bulunmaktır. Yeni sezonun ilk karşılaşmasında mücadele eden iki takımımızı da tebrik ediyorum'

Maç ve kaymakamın açıklamaları, ilçede spora verilen önemin işareti olarak değerlendirildi; sezonun ilerleyen haftalarında takımların performansları takip edilecek.

MUŞ SÜPER AMATÖR KÜME SEZONUNUN İLK MAÇINDA BULANIK GENÇLERBİRLİĞİ SPOR KULÜBÜ, BULANIK BİLİCAN SPOR'U 7-0 MAĞLUP ETTİ.