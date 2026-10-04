Antrenman bitti: milliler İtalya sınavına Belçika'da hazır

antrenmanın içeriği:

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki 4. maç öncesi hazırlıklarını Belçika'da yer alan Standard Liege kulübünün akademi tesislerinde tamamladı. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki idman ısınma hareketleriyle başladı; pas, rondo ve çeviklik çalışmalarına ağırlık verildi.

Antrenmanın ikinci bölümünde teknik ekip, İtalya karşılaşmasının taktiği üzerinde yoğunlaştı ve maç öncesi belirleyici olabilecek duran top uygulamaları yapıldı. Çalışma, taktik oyunla sonlandırıldı ve oyuncuların maç ritmini yakalaması hedeflendi.

sakatlık durumu ve takip:

Çalışma sırasında Emirhan Topçu, dizindeki ağrının tekrar etmesi nedeniyle antrenmanı yarıda bıraktı. Topçu daha önce kamp döneminde yapılan bir idmanda da yer alamamıştı; sağlık ekibi durumunu takip ediyor.

Can Uzun ise arka adalesindeki ağrı nedeniyle antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştıktan sonra bireysel programına göre çalışmalarını sürdürdü. Teknik heyet ve sağlık ekibi, oyuncuların durumunu maç öncesi değerlendirmeye devam edecek.

Antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Genel Sekreter Abdullah Ayaz da takip etti; federasyon yetkilileri takımın hazırlık sürecini yerinde izledi.

Montella ve teknik ekip, antrenmanda gözlemlenen unsurları yarınki karşılaşmaya taşımayı planlıyor; özellikle duran top ve taktik yerleşimler maçın kaderini belirleyebilecek unsurlar olarak öne çıkıyor.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, UEFA ULUSLAR A LİGİ 1. GRUP'TAKİ 4. MAÇINDA YARIN DEPLASMANDA İTALYA İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINI BELÇİKA'DA YAPTIĞI ANTRENMANLA TAMAMLADI.