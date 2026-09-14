AOSB’den atıktan yakıt üretimi: döngüsel ekonomiyle atık maliyetleri hedefleniyor

Atıktan yakıta: AOSB'nin yeni çevre yatırımı:

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB), sürdürülebilir üretim ve Yeşil OSB hedefleri çerçevesinde sanayi kaynaklı uygun nitelikteki atıkları Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) haline getirerek ekonomiye kazandırmayı hedefleyen bir proje için fizibilite çalışmalarına başladı. Bölge yönetimi, projenin hem çevresel hem de ekonomik kazanımlar üreteceğini vurguluyor.

Neden ATY ve hangi kazanımlar öngörülüyor:

Planlanan tesisle amaçlanan temel kazanımlar arasında, bölgede bertarafa giden atık miktarının azaltılması, sanayicilerin atık bertaraf maliyetlerinin düşürülmesi ve atıkların üretim döngüsüne geri kazandırılması yer alıyor. Proje; döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği ve endüstriyel simbiyoz ilkeleri doğrultusunda tasarlanıyor. Bu yaklaşım, bir işletmede atık olarak görülen materyallerin başka bir üretim sürecinde yakıt veya hammadde kaynağı olarak değerlendirilmesine olanak tanıyarak bölgesel verimliliği artırmayı hedefliyor.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, projenin Yeşil OSB vizyonunun önemli bir parçası olduğunu belirterek, atığı yalnızca bertaraf edilmesi gereken bir unsur olarak görmediklerini, doğru yöntemlerle ekonomik değere dönüştürülebileceğini ifade etti. Sütcü ayrıca projenin sanayicinin rekabet gücüne katkı sağlayacağını vurguladı.

Atık envanteri ve fizibilite süreci:

Tesis kapasitesi ve teknik altyapının bölgenin gerçek ihtiyaçlarına göre şekillendirilebilmesi için kapsamlı bir atık envanteri çalışması başlatıldı. Bölge müdürlüğü, AOSB’de faaliyet gösteren işletmelerden Atık Beyan Bilgi Formu aracılığıyla detaylı veri talep etti. İstenen bilgiler arasında atık kodu, atık türü, fiziksel form, kalorifik değer, nem oranı, ambalajlama şekli ve aylık atık miktarı gibi parametreler bulunuyor.

Toplanacak güncel veriler sayesinde bölgede ATY üretimine uygun atıkların tür ve miktarları netleşecek; bu veriler, tesis kapasitesinin doğru belirlenmesi ve projenin teknik ile ekonomik fizibilitesinin hazırlanması için temel oluşturacak. Başkan Sütcü, sanayicilerden gelecek verilerin yalnızca tesis ölçeğini belirlemeye yardımcı olmayacağını, aynı zamanda bölgenin uzun vadeli atık yönetimi politikalarının şekillenmesine katkı sunacağını belirtti.

Projenin hayata geçirilmesi halinde beklenen etkiler arasında, atık bertaraf maliyetlerinde azalma, çevresel yükün hafiflemesi ve bölgesel sanayi ekosisteminde daha verimli bir kaynak kullanım kültürünün yerleşmesi sayılabilir. AOSB yönetimi, ATY tesisiyle endüstriyel simbiyoz uygulamalarını geliştirerek sürdürülebilir bir üretim modeli oluşturmayı hedefliyor.

Fizibilite ve envanter çalışmaları tamamlandıkça, AOSB’nin Yeşil OSB vizyonuna katkı sağlayacak bu yatırımın teknik detayları ve uygulanma takvimi ilgili taraflarla paylaşılacak.

ADANA HACI SABANCI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (AOSB), SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE YEŞİL OSB HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA YENİ BİR ÇEVRE YATIRIMINA HAZIRLANIYOR. SANAYİ TESİSLERİNDE OLUŞAN UYGUN NİTELİKTEKİ ATIKLARIN ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT’A (ATY) DÖNÜŞTÜRÜLEREK EKONOMİYE YENİDEN KAZANDIRILMASI AMACIYLA KURULMASI PLANLANAN TESİS İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI.